Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonu milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı'yı Denizli'de ağırladı. Sporseverlerin, gençlerin ve kadınların yoğun ilgi gösterdiği söyleşide Karakaşlı, dünya şampiyonluğuna uzanan başarı hikayesini paylaştı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa; Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Dr. Meral Alten, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mehmet Selçuk ile çok sayıda davetli ve sporsever katıldı.

REKLAM

Başarıya giden yolu anlattı

Uluslararası arenada elde ettiği derecelerle Türk sporunun gururu olan Güzin Müjde Karakaşlı, etkinlikte kariyer basamaklarını tırmanırken yaşadığı deneyimleri ve karşılaştığı zorlukları katılımcılara aktardı. Disiplinli ve hedef odaklı çalışmanın önemine dikkat çeken milli sporcu, kadınların azimle hareket ettiklerinde spor dahil hayatın her alanında büyük başarılara imza atabileceğini vurguladı. Söyleşinin sonunda katılımcıların sorularını da yanıtlayan Karakaşlı'ya, programa katkılarından dolayı teşekkür edilerek günün anısına plaket takdiminde bulunuldu.