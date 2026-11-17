FIBA Europe Cup G Grubu 7'nci hafta maçında Yukatel Denizli Basket evinde Portekiz temsilcisi Benfica'yı 78-70 mağlup etti. Maçın birinci periyodunu Denizli ekibi rakibi Portekiz temsilcisi karşısında 19-14 önde bitirirken, ilk yarıyı ise 7 sayı geride kapattı: 30-37. Karşılaşmanın üçüncü periyodunu 64-52 üstün kapatan Yukatel Denizli Basket, zorlu rakibi Benfica'yı 78-70 yendi. Denizli ekibi 3'üncü galibiyetini aldı.

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