Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) katılan Denizli Sanayi Odası (DSO), zirve kapsamında "Denizli Sanayisinin Yeşil Dönüşümü İstişare Toplantısı" düzenledi.

Denizli sanayisinin yeşil ve dijital dönüşüm vizyonunu küresel iklim zirvesi COP31'e taşıyan Denizli Sanayi Odası, üye firma temsilcileriyle birlikte Antalya'daki Mavi ve Yeşil Bölge etkinliklerinde yer aldı. Zirve programı kapsamında DSO, Akbank, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWFTürkiye) ve GEFF Türkiye iş birliğiyle düzenlenen istişare toplantısında ise reel sektör ile finans dünyası aynı masada buluştu.

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DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu'nun yanı sıra Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik, WWFTürkiye Program Yöneticisi Eren Atak ve GEFF Türkiye Baş Danışmanı Arif Ergin'in açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda, COP31'in de ana gündem maddelerinden olan finansmana erişimin, sanayinin yeşil dönüşümündeki kritik rolü vurgulandı.

Kasapoğlu: "Sanayicinin dönüşüm iradesi uygun finansmanla desteklenmeli"

Toplantının açılışında küresel pazarlardaki dönüşümün ihracatçı üzerindeki etkilerini değerlendiren DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Denizli'nin üretim gücünü korumak için kaynak verimliliği ve düşük karbonlu üretimin zorunlu hale geldiğini belirtti. Tekstil, kablo, mermer, gıda ve makine başta olmak üzere tüm sektörlerde dönüşüm iradesinin yüksek olduğunu ancak finansman maliyetlerinin yatırımları yavaşlattığını vurgulayan Kasapoğlu, "Bu buluşmanın temel amacı sanayicilerimizin finansmana erişimini somutlaştırmak. Karbon emisyonlarını azaltmak sadece sanayicinin ve KOBİ'lerimizin tek başına sırtlayabileceği bir yük değil. Finans sektörünün uygun kaynaklarına ve devlet desteklerine ciddi anlamda ihtiyacımız var. Akbank, WWFTürkiye ve GEFF Türkiye ile kurduğumuz bu iş birliği, sahadaki talebi finansal çözüme dönüştürme arayışımızın en net göstergesidir" dedi.

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Sahadaki teknik hazırlık yatırıma dönüşüyor

DSO'nun uzun yıllardır sürdürülebilir üretim konusunda sahada aktif rol aldığını hatırlatan Kasapoğlu, 40 işletmeyi kapsayan "Denizli'nin Geleceği Temiz Üretimde" projesinin sonuçlarına dikkat çekti. Marmara Araştırma Merkezi iş birliğiyle 38 boyahane ve 2 haşıllama tesisinde gerçekleştirilen temiz üretim etütleriyle, firmaların su, enerji ve kimyasal tüketim haritalarının çıkarıldığını ve yatırım fizibilitelerinin hazırlandığını belirten Kasapoğlu, "Dört yıldır devam eden bu çalışmalarla işletmelerimizin hangi alana, ne kadar yatırım yapması gerektiğini teknik olarak ortaya koyduk. Bundan sonraki en kritik aşama, hazırlanan bu fizibiliteleri hayata geçirecek finansmanı sağlamak. Hem KOBİ'lerimizin hem finans kuruluşlarımızın hem de karar alıcıların aynı kararlılıkla hareket ederek bu dönüşümü birlikte başarması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

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Kasapoğlu, "Bizler için en önemli kıstas, bu görüşmelerin fabrikalarımıza, üretim bantlarımıza yansımasıdır. Sürdürülebilirliğe, yeşil ve dijital dönüşüme yatırım yapan Denizlili firmalarımız için önümüzdeki günlerde daha uygun şartlarda yeni finansman paketlerinin devreye gireceğine inanıyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

"Çözüm üretmeye ve sanayicimizin yanında olmaya hazırız"

Akbank Ticari Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Özlem Atik ise Denizli'nin sürdürülebilirlik ve üretim vizyonuyla önde gelen illerden biri olduğunu vurguladı. Banka olarak çevresel konulara büyük önem verdiklerini ve EBRD ile GEFF Türkiye gibi uluslararası finansman kuruluşlarıyla güçlü iş birlikleri yürüttüklerini belirten Atik, "Sahada yaşanan zorlukların farkındayız ancak hep birlikte aynı geminin içindeyiz. Her bir şirketin talebine ayrı ayrı bakmaya ve çözüm üretmeye hazırız. Sanayi Odamızın açtığı bu yolda, doğru projeler ve doğru yatırımlarla yola çıktığınız zaman Akbank daima yanınızda olacak" ifadelerini kullandı.

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Yeni finansman modelleri ve ikili görüşmelerle somut adımlar atıldı

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen sunumlarda, yeşil dönüşüm yatırımlarına yönelik güncel finansman modelleri ve uluslararası programlar ele alındı. Akbank Sürdürülebilir Finansman Müdürü Muratcan Bozkurt, bankanın sürdürülebilir finansman ve yeşil dönüşüm hedeflerine değindi. Klasik yatırım kredilerinin ötesinde dijitalleşme, elektrifikasyon odaklı "Cool Up" projesi ve COP31'in öncelikleri arasında yer alan "mavi finansman" gibi alanlarda yeni destekler sunduklarını belirten Bozkurt, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) iş birliğiyle geliştirilen projelerin tüm süreçlerde uçtan uca uygulandığını aktardı.

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GEFF Türkiye Finans Baş Danışmanı Özlem Yakut ise iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı ve enerji verimliliği gibi alanlarda sağlanan proje desteklerinden bahsetti. Yeni taksonomi düzenlemeleriyle birlikte firmaların sürdürülebilirlik bilançolarının finansmana erişimde daha belirleyici olacağına dikkat çeken Yakut, sürdürülebilirlik sertifikasyon ve belgelendirme süreçlerinin de finansman desteği kapsamında değerlendirildiğini ifade etti.

Sunumların ardından gerçekleştirilen istişare ve sorucevap bölümünde, katılımcı firmaların sahadaki mevcut durumları değerlendirildi. İklim değişikliğinin üretim süreçlerine doğrudan etkilerinin masaya yatırıldığı buluşmada, sanayicilerin hangi sürdürülebilirlik yatırımlarına öncelik verdiği ve planlanan projelerin bugüne kadar ne kadarlık kısmının hayata geçirilebildiği üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Programın devamında ise Denizlili sanayiciler, finans kuruluşu temsilcileriyle gerçekleştirilen ikili görüşmelerde bir araya gelerek işletmelerinin yatırım ihtiyaçlarını birebir değerlendirme fırsatı buldu.

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Başkan Kasapoğlu'ndan TOBB ve Kültür Pavilyonu ziyaretleri

COP31 temasları kapsamında fuar alanındaki stantları da gezen DSO Başkanı Selim Kasapoğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) standını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kasapoğlu ayrıca, Ziraat Bankası'nın desteğiyle hazırlanan Kültür ve Medeniyet Pavilyonu'nu gezerek Anadolu medeniyetlerinin doğayla kurduğu ilişkiyi anlatan dijital uygulamaları ve sanat eserlerini yerinde inceledi.