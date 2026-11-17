– Babadağ’da hayata geçirilen yatırımları ve devam eden projeleri kamuoyuyla paylaşan Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, "Şimdi önümüzde önemli bir hedef daha var, doğalgazı Babadağ'ımıza kazandırmak" dedi.

Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral, ilçede yapımı devam eden Sanayi Sitesi inşaat alanını ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Kumral, daha sonra İncilipınar Mahallesinde gerçekleştirilen çalışmaları da yerinde takip ederek, belediye personellerinden bilgi aldı. Mahallenin ihtiyaçları doğrultusunda sürdürülen çalışmaları inceleyen Başkan Kumral, vatandaşlarla sohbet ederek talep ve beklentilerini dinledi.

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Babadağlıların daha konforlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için ilçenin dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Murat Kumral, "İlçemizin ekonomik gelişimine, esnafımızın daha modern ve kullanışlı çalışma alanlarına kavuşmasına katkı sağlayacak Sanayi Sitesi projesinde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bizim belediyecilik anlayışımızın temelinde eser ve hizmet siyaseti var. Göreve geldiğimiz günden bugüne hemşehrilerimizin hayatını kolaylaştıracak, Babadağ'ımızın geleceğine değer katacak önemli yatırımları birer birer hayata geçiriyoruz. Gönül belediyeciliği anlayışımızla Babadağ'ımızın her zaman yanında olduk. İhtiyaç sahibi hemşehrilerimize destek olduk. Eğitim alanında okullarımızın ihtiyaçlarını karşılayarak öğrencilerimizin yanında olduk. Gençlerimiz ve kadınlarımız için sosyal ve kültürel çalışmalar gerçekleştirdik. İmkanlarımız dahilinde bundan sonra da eğitime ve öğrencilerimize desteklerimiz devam edecek. İlçemizde büyük ihtiyaç duyulan 1000 kişi kapasiteli sosyal tesisimizi ilçemize kazandırdık. Bunun yanında gençlerimize modern spor imkanı sunan 13 bin 640 metrekarelik spor kompleksimizi hizmete açtık. İlçemizin kadınlarını da unutmadık; 40 yaş üstü kadınlarımız için 'Babadağ'dan Maviye Uzanan Proje' ile gezi programı düzenledik. Kelleci mahallemizde 51 konutluk toplu konut projemizde de son aşamaya geldik. Babadağ'ın üretimini, ticaretini ve istihdamını güçlendirecek Küçük Sanayi Sitesi projemizin de yapımına başladık. Altyapı ve üstyapıda önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Betonlama, kilit parke ve taş duvar çalışmalarıyla mahallelerimizin ihtiyaçlarına cevap verdik" dedi.

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"Eğitimden spora, çevre düzenlemelerinden sosyal hizmetlere kadar ilçemizin her noktasına hizmet götürdük" diyen Başkan Kumral, "Babafest, OffRoad, Keşkek Festivali, Motofest ve yaz şenlikleriyle sosyal hayatımızı canlandırdık. Kültürümüzü, geleneklerimizi yaşattık. Turizmde de Babadağ'ı daha ileriye taşımak için çalışıyoruz. Salbakos yolunun Babadağ etabı ilçemize yeni bir hareketlilik kazandırdı. El dokuma geleneğimizi yeniden üretime kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Şimdi önümüzde önemli bir hedef daha var, doğalgazı Babadağ'ımıza kazandırmak. Bizim anlayışımız belli; milletimize hizmet, Babadağ'ımıza eser ve değer katmak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda Babadağ'ımız için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Babadağ bizim en büyük sevdamız"