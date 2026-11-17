Güney Ege’nin köklü zeytin ve zeytinyağı kültürünü turizmle buluşturmayı hedefleyen Güney Ege Zeytin Rotası, 1113 Kasım tarihleri arasında Aydın ve Muğla’da düzenlenen lansman programları ve saha etkinlikleriyle tanıtıldı.

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) koordinasyonunda; Aydın ve Muğla Valilikleri ile iki ilin İl Kültür ve Turizm Müdürlüklerinin iş birliğinde yürütülen Güney Ege Zeytin Rotası'nın tanıtım programı, 11 Kasım'da Aydın'da, 13 Kasım'da ise Muğla'nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen lansmanlarla kamuoyuna tanıtıldı.

Aydın ve Muğla’nın toplam sekiz ilçesini kapsayan çalışma ile bölgenin zeytin mirasının deneyim odaklı turizm anlayışıyla tanıtılması, kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve yerel değerlerin geleceğe taşınması hedefleniyor.

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3 gün süren program kapsamında lansmanların yanı sıra antik kent ziyaretleri, zeytin hasadı, zeytinyağı üretim süreçlerinin incelenmesi ve tadım etkinlikleri düzenlenerek bölgenin tarihî, kültürel ve gastronomik değerleri yerinde deneyimlendi. Türkiye’nin farklı illerinden programa katılan seyahat acentesi temsilcileri ve TÜRSAB yetkilileri de rotayı dolaşarak çalışmanın turizm potansiyeli hakkında bilgi edindi ve bölgenin sunduğu deneyimleri yakından tanıdı.

Güney Ege'nin zeytin mirası turizmle buluşuyor

Güney Ege'nin yüzyıllara dayanan zeytincilik geleneğini turizm deneyimine dönüştürmeyi amaçlayan çalışma kapsamında Aydın ve Muğla'nın toplam sekiz ilçesinde zeytin kültürünü merkeze alan tematik turizm rotaları oluşturuldu.

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Zeytin hasadı, zeytinyağı üretimi, tadım etkinlikleri, gastronomi deneyimleri, arkeolojik alanlar ve kültürel miras duraklarının bir araya getirileceği rotalarla ziyaretçilere bölgenin yerel yaşamını ve üretim kültürünü yakından tanıma fırsatı sağlayacak.

Rota ile kıyı bölgelerinde yoğunlaşan turizm hareketliliğinin iç kesimlere ve kırsal alanlara yayılması, turizm faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, kooperatiflerin ve yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

Aydın'da ilk lansman gerçekleştirildi

11 Kasım'da Kuşadası Ticaret Odası'nda düzenlenen Aydın lansmanına Aydın Valisi Dr. Osman Varol, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Söke Kaymakamı Ali Akça, Didim Kaymakamı Mesut Çoban, Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç, Aydın İl Tarım ve Orman Müdürü Ayhan Temiz, Aydın İl Sanayi ve Teknoloji Müdürü Fatih Ulutaş ve ilgili kurum temsilcileri katıldı.

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Programda konuşan Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Havva Seçer Sağınç, Güney Ege Zeytin Rotası'nın bölgenin köklü mirasını turizmle buluşturan ve turizm potansiyeline yeni bir boyut kazandıran önemli bir çalışma olduğunu ifade etti. Turizmin artık yalnızca deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını vurgulayan Saraç, yerel kültürü ve yaşam biçimini tanıtan alternatif destinasyonların önemine dikkat çekti.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise zeytinin yalnızca bir tarım ürünü değil, aynı zamanda bölgenin kültürel mirasını, yaşam biçimini ve geleneklerini temsil eden önemli bir değer olduğunu belirtti. Gülyağı, zeytinlikleri, zeytinyağı üretimini, yerel lezzetleri, köylerin kültürel zenginliklerini ve doğal güzellikleri bir arada değerlendiren deneyim odaklı bir turizm rotası oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

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Aydın Valisi Dr. Osman Varol da zeytinin medeniyetlerin gelişiminde, kültürel etkileşimlerde ve ticari ilişkilerde önemli bir yere sahip olduğunu belirterek bu ortak mirası merkeze alan projenin son derece kıymetli olduğunu vurguladı. Varol, deneyim turizminin bölgenin turizm potansiyelini geliştirmek ve çeşitlendirmek açısından önemli fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Vali Varol da zeytin hasadı yaptı

Aydın’da gerçekleştirilen zeytin hasadı etkinliğine Aydın Valisi Dr. Osman Varol da katıldı. Bölgenin köklü zeytincilik geleneğinin yaşatılması ve tanıtılmasının önemine dikkat çeken Vali Varol, katılımcılarla birlikte zeytin hasadı gerçekleştirdi. Etkinlikte Güney Ege’nin üretim kültürü ve zeytin mirası yerinde deneyimlenirken zeytin ve zeytinyağı tadımı da yapıldı.

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Tarihi miras ve zeytin kültürü aynı rotada deneyimlendi

Programın saha etkinlikleri kapsamında Türkiye’nin farklı illerinden gelen seyahat acentesi temsilcileri ve TÜRSAB yetkilileri, Güney Ege Zeytin Rotası üzerinde yer alan önemli durakları ziyaret etti. Katılımcılar, Tralleis Antik Kenti'nde bölgenin binlerce yıllık tarihî mirasını yakından tanırken Karpuzlu ilçesindeki Alinda Antik Kenti'nde gerçekleştirilen yürüyüşle bölgenin arkeolojik ve kültürel zenginliklerini keşfetti.

Saha programında gerçekleştirilen zeytin hasadına da katılan konuklar, zeytin ve zeytinyağı tadımı yaparak Güney Ege'nin köklü üretim geleneğini yerinde deneyimledi. Böylece sektör temsilcileri rotanın tarihî, doğal, kültürel ve gastronomik duraklarını yakından görme fırsatı bulurken çalışmanın turizm deneyimine dönüştürmeyi amaçladığı değerleri de keşfetti.

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Muğla lansmanı Milas'ta gerçekleştirildi

13 Kasım'da Milas'ta düzenlenen Muğla lansmanına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Dr. Vural Karagül, GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ve sektör temsilcileri katıldı.

GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı ise kıyı turizmindeki güçlü konumun, bölgenin iç kesimlerindeki kültürel ve doğal zenginliklerle desteklenmesini hedeflediklerini belirtti. Gülyağı, yerel üreticilerin ve kooperatiflerin desteklenmesi, ürünlerin daha geniş pazarlara ulaştırılması ve turizmden elde edilen katma değerin yerel ekonomiye kazandırılmasının projenin temel amaçları arasında yer aldığını ifade etti.

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Programda konuşan Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla'nın yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirterek turizmi çeşitlendirmek ve 12 aya yaymak için çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade etti.

3 bin yıllık zeytin ağacından hasat ve tadım deneyimine

Muğla programı kapsamında Milas'a bağlı Kazıklı Mahallesi'nde zeytin hasadı gerçekleştirildi. Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Milas Kaymakamı Dr. Vural Karagül ve GEKA Genel Sekreteri Ümit Gülyağı'nın katıldığı etkinlikte, yaklaşık 3 bin yıllık zeytin ağacının hikâyesi dinlendi.

Zeytin hasadıyla başlayan program, zeytinyağı üretim süreçlerinin incelenmesi ve tadım etkinliğiyle devam etti. Katılımcılar, Ata Ağaç Bilim ve ArGe Merkezinde toplanan zeytinlerin modern tesislerde zeytinyağına dönüştürülme sürecini de yerinde inceleme fırsatı buldu.

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Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, kadim zeytin mirasının turizm ve gastronomi değerleriyle bütünleştirilmesinin bölge ekonomisi ve yerel üreticiler açısından büyük önem taşıdığını belirterek projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Yerel değerlerden sürdürülebilir turizme

Güney Ege Zeytin Rotası ile Aydın ve Muğla'nın binlerce yıllık zeytincilik geleneğinin daha geniş kitlelere ulaştırılması, bölgenin kültürel ve doğal zenginliklerinin turizmle buluşturulması ve alternatif turizm deneyimlerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Zeytin kültürünü tarih, gastronomi, doğa ve kırsal yaşamla bütünleştiren çalışma sayesinde Güney Ege'nin turizm potansiyelinin daha geniş bir coğrafyaya yayılması, yerel üreticilerin desteklenmesi ve sürdürülebilir kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi hedefleniyor.