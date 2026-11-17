Denizli Büyükşehir Belediyesi, daha temiz, estetik ve yaşanabilir bir şehir hedefiyle çevre ve temizlik hamlelerini hız kesmeden sürdürüyor. Vatandaşlardan tam not alan ortak kullanım amaçlı modern çöp konteyneri uygulaması, İstiklal Caddesi’nin ardından şimdi de Halk Caddesi’nde hayata geçirildi.

Şehir merkezindeki görüntü kirliliğini ortadan kaldırmak, atık yönetimini daha düzenli hale getirmek ve gelişigüzel çöp bırakılmasının önüne geçmek amacıyla başlatılan çalışmalar, bölge halkından büyük ilgi gördü. İstiklal Caddesi’ndeki başarılı uygulamanın ardından gelen yoğun talep ve ihtiyaç doğrultusunda başlatılan çalışmalar kapsamında: Halk Caddesi’ne 32 adet modern çöp konteyneri yerleştirildi. İhtiyaç duyulan toplam 11 caddede ise 293 adet olmak üzere, kent genelinde 325 adet yeni nesil konteyner vatandaşların kullanımına sunuldu.

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"Temiz İnsan, Temiz Çevre, Temiz Denizli"

Çalışmalar çevre düzenlemesi ve kent estetiğinin yanı sıra bilinçlendirme etkinlikleriyle de çok yönlü olarak sürdürülüyor. Bu doğrultuda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri tarafından bölge esnafına ve vatandaşlara bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Farkındalığı artırmak adına atılan diğer adımlar da dikkat çekti

Parklarda ve yoğun kullanılan caddelerde "Temiz İnsan, Temiz Çevre, Temiz Denizli" sloganlı görsel tabelalar yerleştirildi. Kaldırımlardaki çevre düzenini bozan ve görüntü kirliliği oluşturan kaçak atımları engellemek için stratejik noktalara toplam 80 adet "Saatli Çöp Toplama Noktası" ve "Burası Evsel Atık Bırakma Noktası Değildir!" tabelası monte edildi.

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Ortak sorumlulukla daha güzel bir Denizli

Sürdürülebilir bir çevre bilincinin ancak halkın ortak katılımıyla mümkün olabileceği belirtilirken, vatandaşlardan gelen olumlu geri dönüşler doğrultusunda bu örnek uygulamaların şehrin dört bir yanında kararlılıkla yaygınlaştırılacağı ifade edildi.