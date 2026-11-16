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        Polisin 'Dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

        Denizli'de uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şahıs kovalamacanın ardından yakaladı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 14:59 Güncelleme:
        Polisin 'Dur' ihtarına uymayan 3 şüpheli kovalamacayla yakalandı

        Denizli’de uygulama noktasında polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan 3 şahıs kovalamacanın ardından yakaladı.

        Olay, Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde meydana geldi. Devriye faaliyeti gerçekleştiren Yunus timleri şüphelendikleri 3 şahsı durdurmak istedi. Polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan 3 şahıs yaşanan kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili yapılan incelemelerde, 3 şüpheli şahsın, uyuşturucu ve çeşitli suçlardan arandığının öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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