Yukatel Denizli GESK, Zorlu Çankaya deplasmanından puanla döndü

Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Yukatel Denizli GESK, deplasmanda karşılaştığı Çankaya Belediyesi GESK ile 11 berabere kaldı. Zorlu ve çekişmeli geçen müsabakada her iki ekip de sahada büyük bir mücadele ortaya koydu.

Sesi Görenler Futbol Süper Ligi heyecanı kapsamında Yukatel Denizli GESK, deplasmanda Çankaya Belediyesi GESK'in konuğu oldu. Karşılaşmaya etkili başlayan ev sahibi Çankaya Belediyesi GESK, 15. dakikada 7 numaralı oyuncusu Emrah Öcal'ın kaydettiği golle 10 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, oyundan kopmayan ve beraberlik için baskısını artıran Yukatel Denizli GESK, aradığı golü ikinci yarıda buldu. Temsilcimiz, 37. dakikada 10 numaralı oyuncusu Recep Aydeniz'in fileleri havalandırmasıyla skoru 11'e getirdi

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Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmayınca mücadele 11'lik eşitlikle sona erdi. Maç boyunca iki takım oyuncuları da disiplinli oyunlarıyla dikkat çekerken, görme engelliler futbolunun heyecanına sahne olan müsabakada sporcuların sahadaki özverili performansları alkış topladı. Karşılaşmanın ardından her iki takımın teknik heyeti ve sporcuları birbirlerini kutlayarak dostluk mesajları verdi. Deplasmandan aldığı 1 puanla sezonun son karşılaşmasını tamamlayan Yukatel Denizli GESK, Sesi Görenler Futbol Süper Ligi'ni ikinci sırada bitirerek önemli bir başarıya imza attı.

Sezon boyunca ortaya koyduğu mücadele, azim ve takım ruhuyla dikkat çeken Yukatel Denizli GESK, kulüp tarihinde önemli bir başarı elde ederek ligi ikincilikle tamamladı. Uzun ve zorlu geçen sezonun ardından gelen bu derece, takımın gelecek sezon hedefleri açısından da büyük önem taşıyor. Yukatel Denizli GESK, elde ettiği ikincilik derecesiyle sezonu gurur verici bir sonuçla noktalarken, sporcuları, teknik heyeti ve kulüp yönetimi gösterdikleri emekle takdir topladı. Denizli temsilcisi, önümüzdeki dönemde de çalışmalarını sürdürerek yeni başarılara ulaşmayı hedefliyor.