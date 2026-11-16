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        Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Denizli'de siyasetçilerle buluştu

        Devleti Aliyye Ocakları Genel Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada siyasi parti temsilcileri ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.11.2026 - 10:57 Güncelleme:
        Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu Denizli'de siyasetçilerle buluştu

        Devleti Aliyye Ocakları Genel Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde düzenlenen buluşmada siyasi parti temsilcileri ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi.

        Devleti Aliyye Ocakları Genel Başkanı Şehzade Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, bir dizi temas ve teşkilat buluşması kapsamında Denizli'ye geldi. Devleti Aliyye Ocakları Denizli İl Başkanı Resul Aytekin'in ev sahipliğinde Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde düzenlenen program, farklı siyasi partilerin temsilcilerini ve teşkilat mensuplarını aynı çatı altında buluşturdu. Geleneksel kültürün izlerini taşıyan Derviş Evi Çadırı'ndaki buluşmada sema gösterisi ilgiyle izlenirken, programın devamında katılımcılar arasında sohbetler yapıldı. Denizli'nin termal turizmiyle tanınan Karahayıt Mahallesi, bu kez kültürel ve siyasi temsilcilerin katıldığı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Derviş Evi Çadırı'nda düzenlenen programda Osmanlı kültür mirasının ve tasavvuf geleneğinin önemli unsurlarından sema gösterisi sunuldu. Devleti Aliyye Ocakları Genel Başkanı Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, davetlilerle birlikte gösteriyi izledi. Program, farklı teşkilatlardan gelen konukların bir araya gelmesine de vesile oldu.

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        "Denizli'de ağırlamaktan büyük onur duyuyoruz"

        Buluşmanın açılış konuşmasını Devleti Aliyye Ocakları Denizli İl Başkanı Resul Aytekin yaptı. Denizli içinden ve farklı bölgelerden programa katılan konuklara teşekkür eden Aytekin, Genel Başkan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu'nu kentte misafir etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Aytekin, organizasyona gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, katılımlarıyla programa katkı sağlayan siyasi parti temsilcilerine ve teşkilat mensuplarına da teşekkürlerini iletti. Karahayıt'taki buluşmada siyasi parti temsilcileri de yer aldı. HÜDA PAR Denizli İl Başkanı Hacı Şani, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle programa katılarak sema gösterisini izledi. Yeniden Refah Partisi Denizli teşkilatından Halkla İlişkiler İl Başkanı Ramazan Güneş de yönetim kurulu üyeleriyle birlikte buluşmada hazır bulundu.

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        Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, siyasi parti temsilcileriyle sohbet etti

        Sema gösterisinin ardından Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, programa katılan siyasi partilerin il yöneticileri ve teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Samimi bir ortamda geçen buluşmada davetliler birbirleriyle sohbet etme fırsatı bulurken, Osmanoğlu da katılımcılarla yakından ilgilendi. Kültürel bir etkinlikle başlayan program, farklı çevrelerden temsilcilerin buluştuğu bir ziyaret olarak devam etti. Programın son bölümünde Devleti Aliyye Ocakları Denizli İl Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı. Resul Aytekin'in ev sahipliğinde düzenlenen organizasyon, sema gösterisi, siyasi parti temsilcileriyle yapılan görüşmeler ve il yönetim kurulu toplantısının ardından tamamlandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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