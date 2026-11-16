Traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada karı koca öldü, 4 yaralı

Denizli’de bahçeden dönen çiftin bulunduğu traktör ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı.

Kaza, Denizli’nin Honaz ilçesi Karateke Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Yenitürk (47), ile eşi Nurcan Yenitürk (42), ile plakası henüz öğrenilemeyen traktör ile seyir halindeyken, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil şarampole düşerken, traktör ise devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerde Mehmet ve Nurcan Yenitürk çiftinin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Otomobilde bulunan 4 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından çiftin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

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Bahçelerinden evlerine dönüşleri sırasında kaza yaptığı öğrenilen Mehmet ve Nurcan Yenitürk çiftinin cenazelerinin bugün toprağa verilmesi bekleniyor.

Olayla kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.