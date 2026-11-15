Denizli'de otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi öldü
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği ve plakası öğrenilemeyen otomobil, Karakurt-Karateke yolunda önünde ilerleyen Mustafa Yenitürk'ün kullandığı 20 H 4475 plakalı traktörün römorkuna çarptı.
Çarpmanın etkisiyle traktör sürücüsü Yenitürk ile eşi Nurcan Yenitürk savrularak ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Aralarında otomobil sürücüsünün de bulunduğu 6 yaralı, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Yenitürk çifti müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
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