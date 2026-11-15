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        Denizli'deusta ozanlara vefa konseri "Ozanların Dilinden" dökülen ezgiler ayakta alkışlandı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu, "Ozanların Dilinden" konseriyle sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı. Şef İsmail Barkan yönetiminde sahne alan topluluk, Anadolu'nun usta ozanlarının ölümsüz eserlerini Denizlililerle buluşturdu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2026 - 18:06 Güncelleme:
        Denizli'deusta ozanlara vefa konseri "Ozanların Dilinden" dökülen ezgiler ayakta alkışlandı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Türk Halk Müziği Topluluğu, "Ozanların Dilinden" konseriyle sanatseverlere duygu dolu anlar yaşattı. Şef İsmail Barkan yönetiminde sahne alan topluluk, Anadolu'nun usta ozanlarının ölümsüz eserlerini Denizlililerle buluşturdu.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Özay Gönlüm Salonu'nda gerçekleştirilen konsere, Denizli Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Ali Marım ve çok sayıda davetli katıldı. Salonun tamamen dolduğu gecede sanatseverler, Anadolu'nun köklü kültürel mirasını yansıtan türkülere hep bir ağızdan eşlik etti.

        Usta ozanların eserleri ayakta alkışlandı

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        Şef İsmail Barkan yönetimindeki koro ve solistler; Pir Sultan Abdal, Aşık Veysel, Aşık Mahsuni Şerif ve Neşet Ertaş gibi Türk halk edebiyatı ve müziğinin efsane isimlerinin dillerden düşmeyen eserlerini başarıyla icra etti. Dinleyicileri Anadolu'nun derinliklerinde nostaljik bir yolculuğa çıkaran repertuvar, katılımcılardan tam not aldı. Gecenin sonunda sanatçıları tebrik eden Başkanvekili Ali Marım, kültürel değerleri yaşatan bu anlamlı performans için Şef İsmail Barkan ve topluluk üyelerine teşekkür etti. Konser, izleyicilerin uzun süren alkışlarıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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