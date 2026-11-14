Denizli'de karşıdan karşıya geçmek isteyen yaşlı adama araba çaptı

Denizli'nin Honaz ilçesinde meydana gelen trafik kazası can aldı. Yolun karşısına geçmeye çalışan 70 yaşındaki Abdullah Demir, seyir halindeki bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen Abdullah Demir'e, o sırada yolda ilerleyen bir araç çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan 70 yaşındaki adam ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdullah Demir'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

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Kazanın ardından jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemleri alarak olay yerinde incelemelerde bulundu. Abdullah Demir'in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.