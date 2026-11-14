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        Nazlı Şeşen'in adı Honaz'daki mahallesinde yaşatılacak

        Denizli'nin Honaz ilçesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Nazlı Şeşen'in adını taşıyan park, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 13:11 Güncelleme:
        Nazlı Şeşen'in adı Honaz'daki mahallesinde yaşatılacak

        Denizli’nin Honaz ilçesinde, geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Nazlı Şeşen’in adını taşıyan park, düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Denizli’nin Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi’nde geçtiğimiz yıl kaybolduktan birkaç gün sonra dere içerisinde cansız bedeni bulunan minik Nazlı’nın adın taşıyan park törenle hizmete açıldı. Kocabaş Mahallesi’nde gerçekleşen Nazlı Şeşen Parkı açılışına ilgi ise bir hayli yoğundu. Çocukların neşeyle vakit geçirebileceği, ailelerin de bir araya gelerek zaman geçirebileceği şekilde hazırlanan parkta, Nazlı Şeşen’in adı gelecek nesillere aktarılacak.

        "Gözünden gülücük fışkıran güzel çocuğumuzun hatırasına bu parkı yaptık"

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        Açılış programında konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, "Çocuklarımız için geliştirdiğimiz her türlü proje, onlar için çok önemli bir yaşantı alanı oluşturuyor. 3 kreşi yapan Honaz Belediyesi, 3 kent lokantasını yapan Honaz Belediyesi, Sağlıklı Yaşam Merkezi, sosyal tesisler, parklar hepsi çok değerli ama bu park çok daha değerli. O nedenle ben burada. Nazlı Şeşen'in babası İsmail kardeşime gerçekten Allah sabırlar versin. 4 yaşında gözlerini kapatan, 2 Mart günü toprağa verdiğimiz güzel yavrumuzun, arkamda resminizi gördüğümüz, o gözünden gülücük fışkıran güzel çocuğumuzun hatırasına bu parkı yaptık. Honaz Belediyesi verdiği bütün sözleri tutan, verdiği bütün sözlerin arkasında duran, gerçekten çok güçlü bir belediye. Bunu başarmak için çok uğraşıyoruz. Bunu başarmak için gerçekten bütün gücümüzle, bütün ekibimize var gücümüze çalışıyoruz. Halkıyla iç içe olan ve ihtiyaçları onlarla birlikte planlayan bir belediyeye dönüştü. Amacımız ne biliyor musunuz? İnsanlar buradan kent merkezine gitmesinler, şehre gitmesinler. Şehirdeki ihtiyaçlarını karşılamak için Honaz’ı terk etmesinler" dedi.

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        Törene katılan protokol üyeleri, Nazlı Şeşen’in portesinin bulunduğu anıtın açılışıyla tören sona erdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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