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        Denizli'de hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada ölen sürücünün babası da hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücünün babası da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2026 - 09:08 Güncelleme:
        Denizli'de hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada ölen sürücünün babası da hayatını kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücünün babası da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Levent Bilge (41), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.

        Fatih Mahallesi'nde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Metin Bilge (21) yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan babası Levent Bilge, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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