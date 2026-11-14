Denizli'de hafif ticari aracın direğe çarptığı kazada ölen sürücünün babası da hayatını kaybetti
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücünün babası da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarptığı kazada hayatını kaybeden sürücünün babası da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kazanın ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan Levent Bilge (41), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Böylece kazada hayatını kaybedenlerin sayısı ikiye yükseldi.
Fatih Mahallesi'nde dün hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu sürücü Metin Bilge (21) yaşamını yitirmiş, ağır yaralanan babası Levent Bilge, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
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