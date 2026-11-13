Oğlunun öldüğü kazada yaralanan baba kurtarılamadı

Denizli’de hafif ticari aracın aydınlatma direğine çarpması sonucu oğlunun öldüğü kazada ağır yaralanan baba da yaşam mücadelesini kaybetti.

Pamukkale ilçesine bağlı Fatih Mahallesi’nde gece 04.00 sıralarında meydana gelen kazada; Metin Bilge (21) idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede, araç sürücüsü Metin Bilge’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

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Kaza sırasında aynı araçta yolcu konumunda bulunan 41 yaşındaki baba Levent Bilge ise ağır yaralı olarak üniversite hastanesine sevk edildi. Durumu ağır olan baba da doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılmadı. Baba Levent Bilge’nin de hayatını kaybetmesiyle, kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.