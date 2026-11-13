Denizli'de 7 yaş ve üzeri lisanslı sporculara fizyoterapi desteği

Denizli Büyükşehir Belediyesi, lisanslı amatör sporcular için hayata geçirdiği amatör spora ücretsiz fizyoterapist desteğini sürdürüyor. 7 yaş ve üzeri tüm lisanslı amatör sporcuların faydalanabildiği projeye başvurular online olarak alınıyor.

Sporcuların sağlığını ve performansını ön planda tutan Denizli Büyükşehir Belediyesi, bu hizmetle genç sporcuların sakatlanma risklerini azaltmayı, oluşan sakatlıkların ise en kısa sürede ve doğru şekilde tedavi edilmesini amaçlıyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde randevu sistemiyle yürütülen uygulama sayesinde sporcular, kendilerine uygun zaman dilimini seçerek profesyonel fizyoterapist desteği alabiliyor.

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Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu’nda hizmet veriliyor

Amatör Sporculara Fizyoterapist Desteği, Kayıhan Kapalı Yüzme Havuzu’nda uzman fizyoterapistler eşliğinde sunuluyor. Hizmet, antrenman ve müsabakalar sırasında oluşabilecek kasiskelet sistemi sorunlarının önlenmesine katkı sağlarken, mevcut sakatlıkların da daha hızlı iyileşmesine destek oluyor.

Denizli genelinde 7 yaş ve üzeri tüm lisanslı amatör sporcuların faydalanabildiği projeye başvurular, www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi veya https://apps.denizli.bel.tr/fizyoterapistdestegi/ linki üzerinden online olarak yapılıyor.