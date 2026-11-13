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        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Çal'ın atık su altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözüm DESKİ'den Çal'a 151,8 milyon TL'lik çevre dostu yatırım

        Çal'ın atık su altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözüm DESKİ'den Çal'a 151,8 milyon TL'lik çevre dostu yatırım

        Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, altyapı alanındaki vizyon projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje ve finansmanı DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, yapım ihalesi DSİ tarafından yürütülen Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, 151,8 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanarak hizmete sunuldu. Yatırım, ilçenin atık su altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözüm getirdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:40 Güncelleme:
        Çal'ın atık su altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözüm DESKİ'den Çal'a 151,8 milyon TL'lik çevre dostu yatırım

        Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ, altyapı alanındaki vizyon projelerine bir yenisini daha ekledi. Proje ve finansmanı DESKİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen, yapım ihalesi DSİ tarafından yürütülen Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, 151,8 milyon TL yatırım bedeliyle tamamlanarak hizmete sunuldu. Yatırım, ilçenin atık su altyapı ihtiyacına uzun vadeli çözüm getirdi.

        Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü tarafından finanse edilerek 151 milyon 888 bin TL’lik yatırımla hayata geçirilen Çal Merkez Atıksu Arıtma Tesisi, Çal İlçe Merkezi ile ilçeye bağlı Akkent, Hançalar, Alfaklar, Selcen mahallelerine ait atıksuların kolektör ve terfi hatları ile toplanarak arıtma tesisi bünyesinde arıtılması amacıyla inşa edildi. Günlük 2 bin 143 metreküp atıksuyu arıtma kapasitesine sahip olan ve ileri biyolojik arıtma teknolojileriyle donatılan tesiste toplanan atıksular, titiz bir arıtma sürecinden geçiriliyor. Arıtılan sular, Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne uygun şekilde deşarj ediliyor.

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        19 km’lik kolektör ve terfi hattı ile kesintisiz altyapı

        DESKİ Genel Müdürlüğü, arıtma tesisinin yanı sıra atıksuların güvenle toplanarak tesise ulaştırılması için büyük bir altyapı ağını da tamamladı. Yapım ihalesi DSİ tarafından yürütülen proje kapsamında toplam 19 bin 60 metre uzunluğunda kolektör ve terfi hattı imalatı gerçekleştirildi. Çalışmalar sonucunda 11 bin 561 metre cazibeli kolektör hattı, 7 bin 499 metre basınçlı terfi hattı döşendi. Ayrıca, atıksuların iletimini sağlamak amacıyla 4 adet paket terfi istasyonu kuruldu. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Çal ilçesi modern ve çevreci bir altyapıya kavuştu. İlçe atıksularının çevreye zarar vermeden arıtılarak deşarj edilmesi sağlanırken, bu yatırım bölge ekolojisi için kritik bir kazanım oluşturdu. Hayata geçirilen tesis, atıksuların çevre ve su kaynakları üzerindeki olumsuz etkilerin azaltılmasına, bölgedeki su kaynaklarının korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunuyor.

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        Tesiste kapsamlı inceleme

        DESKİ Genel Müdürü Egemen Emre Beşli ve Çal Belediye Başkanı Ahmet Hakan ilçeye kazandırılan tesiste bir araya geldi. Genel Müdür Beşli ve Başkan Hakan, ileri biyolojik arıtma teknolojisiyle donatılan tesisi yerinde inceleyerek yürütülen çalışmalar ve tesisin teknik özellikleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Çal’ın atıksu altyapısına önemli katkı sağlayacak yatırımın bölge ve çevre açısından taşıdığı önem de ele alındı. Beşli, gelecek nesillere daha temiz bir doğa ve sağlıklı su kaynakları bırakmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Başkan Hakan ise "İlçemizin uzun vadeli çevre ve altyapı sorununu kökten çözen, başta Denizli Büyükşehir Belediyemiz ve DESKİ Genel Müdürlüğümüz olmak üzere bu yatırımda emeği geçen herkese Çal halkımız adına yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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