Denizli'de evinde kaya kartalı besleyen kişiye 205 bin 29 lira ceza

Veteriner hekimler tarafından sağlık kontrolünden geçirilen kartal, daha sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kartalı besleyen kişiye ilgili mevzuat kapsamında toplam 205 bin 29 lira idari para cezası uygulandı.

Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, yaban hayatının korunmasına yönelik denetimde ilçede bir kişinin evinde kaya kartalı beslediğini tespit etti.

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