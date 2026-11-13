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        Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Denizli'de genç hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, babası yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 10:01 Güncelleme:
        Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

        Denizli’de genç hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, babası yaralandı.

        Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde gece 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Metin Bilge (21), idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarptı. çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede araç sürücüsü Metin Bilge’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sırasında aynı araçta yolcu konumunda bulunan babası Levent Bilge’nin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralı baba ambulansla hastaneye sevk edilirken, 21 yaşındaki gencin cansız bedenini itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

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        Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Metin Bilge’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesinin bugün Denizli’de toprağa verilmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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