Aydınlatma direğine çarpan aracın sürücüsü hayatını kaybetti

Denizli’de genç hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 21 yaşındaki sürücü olay yerinde yaşamını yitirdi, babası yaralandı.

Kaza, Pamukkale ilçesi Fatih Mahallesi’nde gece 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücü Metin Bilge (21), idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücüsünün hakimiyetini kaybettiği araç, aydınlatma direğine çarptı. çarpmanın etkisiyle araç savruldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede araç sürücüsü Metin Bilge’nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kaza sırasında aynı araçta yolcu konumunda bulunan babası Levent Bilge’nin ise yaralandığı öğrenildi. Yaralı baba ambulansla hastaneye sevk edilirken, 21 yaşındaki gencin cansız bedenini itfaiye ekipleri sıkıştığı yerden çıkardı.

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Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Metin Bilge’nin cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesinin bugün Denizli’de toprağa verilmesi bekleniyor.