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        Işıklı Gölü'nde saz kedisi görüntülendi

        Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde saz kedisi kamerayla kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Işıklı Gölü'nde saz kedisi görüntülendi

        Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde saz kedisi kamerayla kaydedildi.

        Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, bölgede yürüttükleri çalışmalar sırasında saz kedisine rastladı.

        Ekipler tarafından doğal yaşam alanında görüntülenen kedi, sazlıklar arasında bir süre dolaştı. Kedi, daha sonra gözden kayboldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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