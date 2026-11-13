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        Işıklı Gölünde saz kedisi görüntülendi

        Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde, nesli ve doğal yaşamı açısından dikkat çeken saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) ekipleri tarafından doğal yaşam alanında görüntülendi. Sazlıklar arasında dolaşan yaban kedisi, bir süre kameraya baktıktan sonra gözden kayboldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2026 - 13:14 Güncelleme:
        Işıklı Gölünde saz kedisi görüntülendi

        Denizli'nin Çivril ilçesindeki Işıklı Gölü'nde, nesli ve doğal yaşamı açısından dikkat çeken saz kedisi, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) ekipleri tarafından doğal yaşam alanında görüntülendi. Sazlıklar arasında dolaşan yaban kedisi, bir süre kameraya baktıktan sonra gözden kayboldu.

        Denizli'nin Çivril ilçesinde bulunan Işıklı Gölü, yaban hayatının renkli görüntülerine sahne oldu. Bölgede çalışma yürüten Çivril Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKM) ekipleri, saz kedisini doğal yaşam alanında görüntüledi. İlk bakışta evcil bir kediye benzeyen saz kedisi, sazlık alanda sakin adımlarla ilerlerken kameralara yansıdı. Kendini görüntüleyen ekiplerle bir süre göz göze gelen saz kedisi, ardından sessizce bölgeden uzaklaşarak gözden kayboldu.

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        Işıklı Gölü çevresinde kaydedilen bu görüntüler, bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği ve yaban hayatı zenginliğini bir kez daha ortaya koydu. Özellikle sulak alan ekosistemleri açısından önemli bir yaşam alanı olan Işıklı Gölü, farklı yaban hayvanlarına ev sahipliği yapmayı sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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