Belirti vermeden ilerleyen diyabette erken tanı hayat kurtarıyor

Denizli Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Baysoy, aşırı susama, sık idrara çıkma, sürekli yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı gibi günlük yaşamda çoğu zaman önemsenmeyen bu belirtilerin diyabetin habercisi olabileceğini belirterek; "Üstelik diyabet, bazı kişilerde uzun süre hiçbir belirti vermeden ilerleyebiliyor" dedi.

14 Kasım Dünya Diyabet Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulunan Özel Egekent Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Serdar Baysoy, diyabetle mücadelede erken teşhisin, bilinçli yaşamın ve düzenli sağlık kontrollerinin önemine dikkat çekti. Dünya Diyabet Günü'nün diyabet konusunda toplumsal bilinç oluşturmak açısından önemli bir fırsat olduğunu belirten Uzm. Dr. Serdar Baysoy, "Diyabet, günümüzde dünya genelinde giderek yaygınlaşan önemli halk sağlığı sorunlarından biri olarak öne çıkıyor. Uzun süre kontrol altında tutulmayan diyabet; kalp, böbrek, göz ve sinir sistemi başta olmak üzere vücudun birçok bölümünde ciddi sağlık sorunlarına neden olabiliyor. Hastalığın erken dönemde fark edilmesinin tedavi sürecinde önemi büyük" dedi.

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Diyabetin özellikle başlangıç döneminde belirgin şikâyetlere neden olmayabileceğini ifade eden Dr. Serdar Baysoy, hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye değişebildiğini belirtti. Aşırı susama, uzun süre aç kalamama, yemekten sonra tatlı yeme isteği, uyku halirehavet, hiç yememiş gibi acıkma isteği, normalden fazla idrara çıkma, ağız kuruluğu, halsizlik, çabuk yorulma, bulanık görme, açıklanamayan kilo kaybı ve yaraların geç iyileşmesinin diyabetin önemli belirtileri arasında yer aldığını kaydeden Baysoy, bu şikâyetlerin göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Özellikle ailesinde diyabet öyküsü bulunan, fazla kilolu, fiziksel aktivitesi yetersiz olan, hipertansiyon veya kan yağlarında yükseklik bulunan kişilerin risk altında olabileceğine dikkat çeken Dr. Baysoy, herhangi bir belirti olmasa bile risk grubundaki kişilerin düzenli sağlık kontrollerinden geçmesinin önem taşıdığını ifade etti.

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Erken tanı, oluşabilecek komplikasyonların önlenmesinde önemli

Diyabetin zamanında teşhis edilmesinin, hastalığın kontrol altına alınması ve uzun vadede gelişebilecek sağlık sorunlarının azaltılması açısından büyük önem taşıdığını belirten Dr. Serdar Baysoy, kan şekeri ölçümleri ve HbA1c testinin tanı ve takip sürecinde önemli değerlendirme araçları olduğunu söyledi.

Kontrolsüz kan şekeri düzeylerinin zaman içerisinde damar yapısına zarar verebildiğini ifade eden Dr. Baysoy, diyabetin kalpdamar hastalıkları, böbrek fonksiyonlarında bozulma, gözde görme kaybına kadar ilerleyebilen sorunlar ve sinir hasarı gibi komplikasyonlara yol açabileceğini belirtti. Bu nedenle diyabet tanısı alan kişilerin yalnızca kan şekeri değerlerini takip etmesinin yeterli olmadığını vurgulayan Baysoy; tansiyon ve kolesterol kontrollerinin, böbrek fonksiyonlarının, göz muayenelerinin ve ayak sağlığının da düzenli olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

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Sağlıklı yaşam alışkanlıkları diyabetle mücadelenin temelini oluşturuyor

Diyabetin önlenmesinde ve kontrolünde yaşam tarzı değişikliklerinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Dr. Serdar Baysoy, sağlıklı beslenme ve düzenli fiziksel aktivitenin kan şekeri dengesinin korunmasına katkı sağladığını ifade etti. Beslenme düzeninde sebze, lifli gıdalar ve dengeli öğünlere yer verilmesi, şekerli içeceklerin ve aşırı işlenmiş gıdaların sınırlandırılması, günlük hareketin artırılması ve yeterli uyku alışkanlığının kazanılması gerektiğine dikkat çekti.

Diyabet tanısı bulunan kişilerin tedavilerini kendi kararlarıyla değiştirmemeleri, ilaçlarını hekim önerisine uygun kullanmaları ve kan şekeri takiplerini aksatmamaları gerektiğini belirten Dr. Baysoy, tedavinin her hasta için bireysel olarak planlanmasının önemini vurguladı. Dr. Serdar Baysoy, "Diyabet, erken dönemde fark edildiğinde ve doğru şekilde yönetildiğinde kontrol altında tutulabilen bir hastalıktır. Ancak belirtilerin önemsenmemesi, düzenli kontrollerin ihmal edilmesi ve tedaviye uyum gösterilmemesi ciddi sağlık sorunlarına zemin hazırlayabilir. Bu nedenle yalnızca şikâyet ortaya çıktığında değil, sağlıklı olduğumuzu düşündüğümüz dönemlerde de gerekli kontrolleri yaptırmalıyız. Diyabetle mücadelede en güçlü adım, hastalığı tanımak, risklerin farkında olmak ve sağlığımız için zamanında harekete geçmektir" dedi.