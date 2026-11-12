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        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinde seçim tamamlandı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 26. Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde, mevcut başkan Dr. Meral Alten ve ekibi güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 16:19 Güncelleme:
        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisinde seçim tamamlandı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi 26. Seçimli Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. İki adayın yarıştığı seçimde, mevcut başkan Dr. Meral Alten ve ekibi güven tazeleyerek yeniden göreve seçildi.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, yerel yönetimde ve sivil toplumda kadınların etkin rolünü güçlendirmek üzere 26. Seçimli Olağan Genel Kurulu’nu tamamladı. Kentteki kadın hareketinin vizyonunu ve ortak akıl projelerini şekillendirecek yeni dönemin belirlendiği genel kurul yoğun ilgi gördü. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen genel kurulun divan başkanlığını Prof. Dr. Pınar Yavuzçehre üstlendi.

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        Genel kurula yoğun katılım

        Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurul, protokol konuşmaları ve divan teşkilinin ardından aday listelerinin tanıtımlarıyla devam etti. Kadınların kent yaşamındaki temsilini, dayanışmasını ve ortak söz üretme gücünü pekiştiren genel kurula; Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu’nun eşi Nilgün Çavuşoğlu, Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, kadın belediye meclis üyeleri, kadın muhtarlar, kadın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kadın meclisi üyeleri ve kadın kooperatifleri katılım sağladı.

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        İki aday yarıştı, mevcut başkan güven tazeledi

        Kadın Meclisi Başkanlığı ve 13 kişilik yürütme kurulu için Dr. Meral Alten ile Şerife Ozan’ın listeleri yarıştı. Kapalı sandık usulüyle gerçekleştirilen seçimde toplam 91 oy kullanıldı. Oylama sonucunda Dr. Meral Alten ve ekibi 48, Şerife Ozan ve ekibi ise 43 oy aldı. Delegelerin büyük oranının desteğini alan Dr. Meral Alten, 20262028 dönemi için yeniden Denizli Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

        Yeni yürütme kurulu belli oldu

        Dr. Meral Alten’in yeni yürütme kurulu asil liste üyeleri şu isimlerden oluştu: Selma Ger Öğün, Tülay Sücüllü, Nuray Şadiye Kaya, İnci Kaygı, Aylin Bartu, Sena Baydar, Elif Ceren Pehlivan, Duygu Çalık, Aliye Ecem Kabayuka, Aslı Vize, Nezahat Candoğan, Tülay Ören, Fatma Değirmencioğlu.

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        "Asıl kazancımız kadın dayanışması oldu"

        Yeniden başkan seçilen ve seçim sonrasında değerlendirmede bulunan Dr. Meral Alten, sürecin bir rekabetten ziyade güçlü bir dayanışma ve ortak çalışma kültürü içinde gerçekleştiğini vurgulayarak tüm delegelere ve katılımcılara teşekkür etti. Denizli’de kadınların ortak akılla kent yönetiminde ve sosyal yaşamda daha güçlü söz sahibi olması için projelere hız kesmeden devam edeceklerini ifade eden Alten, yeni dönemin Denizli’deki tüm kadınlara ve şehre hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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