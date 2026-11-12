Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal oldu

Merkezefendi Belediye Meclisi’nde yapılan başkan vekilliği seçiminde Yeni Parti’nin adayı Osman Bartal, üçüncü turda 22 oy alarak başkan vekilliğine seçildi. AK Parti’nin adayı Yavuz Aki ise 13 oyda kaldı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan’ın tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından geçici tedbir olarak görevden uzaklaştırıldı. Merkezefendi Belediye Başkanlığı koltuğunun boşalması üzerine belediye meclisi yeni başkan vekilini belirlemek için sandık başına gitti.

Merkezefendi Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen meclis toplantısında başkan vekilliği için Yeni Parti, Osman Bartal’ı; AK Parti ise Yavuz Aki’yi aday gösterdi. Yeni Parti’nin 22, AK Parti’nin 9, CHP’nin 3, MHP’nin 2 ve 1 bağımsız olmak üzere toplamda 37 meclis üyesinin bulunduğu Merkezefendi Belediyesi Meclisinde, oylamaya 1 üyenin gelmemesi nedeniyle seçim 36 üyenin katılımıyla gerçekleştirildi.

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Seçim üç turda tamamlandı

Üç turda gerçekleştirilen seçimde ilk turda Yeni Parti adayı Osman Bartal 21, AK Parti adayı Yavuz Aki 13 oy aldı. Oylamada 1 geçersiz ve 1 boş oy kullanıldı.

İkinci turda Osman Bartal oyunu 22’ye yükseltirken, Yavuz Aki 13 oyda kaldı. Bu turda 1 boş oy kullanıldı.

Üçüncü turda ise Osman Bartal 22, Yavuz Aki ise 14 oy alarak 20 üye barajını aşan Yeni Parti adayı Bartal başkan seçildi.

Seçim sonuçlarının ilan edilmesinin sonrasında açıklamada bulunan Merkezefendi Belediye Başkan Vakili Osman Bartal, "Bu bir başkanlık seçimi değil. Ben sadece vekil olarak seçildim. Asil başkan, Şeniz başkandır. Dört gözle asil başkanın çıkmasını bekliyoruz. Ve ilk seçimde de çıkacağını biliyoruz. Bundan sonraki süreçte bizler yine tüm meclis üyelerimizle birlikte hep beraber hareket edeceğiz. Bu süreçte beni bir an olsun yalnız bırakmayan örgütüm, il başkanım, ilçe başkanım, grup başkan vekilim ve meclis üyelerime ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.