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        Denizli OSB'de her fabrika adına bir zeytin fidanı dikildi

        Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde her fabrika adına bir zeytin fidanı dikildi. Denizli OSB Müdürlüğü'nün çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlediği etkinlikte toplam 216 zeytin fidanı toprakla buluştu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2026 - 12:35 Güncelleme:
        Denizli OSB'de her fabrika adına bir zeytin fidanı dikildi

        Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü’nde her fabrika adına bir zeytin fidanı dikildi. Denizli OSB Müdürlüğü’nün çevre bilincini güçlendirmek amacıyla düzenlediği etkinlikte toplam 216 zeytin fidanı toprakla buluştu.

        Bölge içinde belirlenen alanda düzenlenen etkinliğe Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, Başkan Vekili Ali Fuat Özel, Yönetim Kurulu Üyeleri Sevde Şensöz Çelik ve Orhan Tahtalı, Bölge Müdürü Ahmet Taş, Denizli OSB Müdürlüğü personeli ile DOSTEK Koleji öğretmen ve öğrencileri katıldı.

        Denizli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yaymanoğlu, etkinlikte yaptığı açıklamada çevreyi korumanın Bölgenin öncelikleri arasında yer aldığını vurguladı. Yaymanoğlu, "Denizli OSB olarak yeşil dönüşüm, kaynakların verimli kullanılması ve çevrenin korunması konularını önceliklerimiz arasında görüyoruz. Bugün diktiğimiz 216 zeytin fidanını da bu anlayışın somut bir ifadesi olarak değerlendiriyoruz. Her firmamız adına dikilen bir fidanın, Bölgemizde ortak çevre bilincinin ve gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir simgesi olmasını diliyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Denizli OSB için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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