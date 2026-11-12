Başkan Arslan, COP31 İklim Zirvesinde Çameli'yi temsil edecek

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 14 Kasım 2026 tarihinde Antalya’da gerçekleştirilecek COP31 etkinlikleri kapsamında düzenlenecek panelde konuşmacı olarak yer alacak. Başkan Arslan, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kent yaşamı konusunda Çameli’de yürütülen çalışmaları katılımcılarla paylaşacak.

Antalya’da düzenlenen COP31 etkinlikleri kapsamında, 14 Kasım Cumartesi günü "Küçük Kentler, Büyük İklim Etkisi: Yerel Dirence Cittaslow (Sakin Şehir) Yolu" başlıklı panel gerçekleştirilecek. COP31 Yeşil Bölge’de, Dirençli Şehirler G2 Hub’ı kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi Pavilyonu’nda düzenlenecek panelde, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan konuşmacı olarak yer alacak. Başkan Arslan, panelde iklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin rolü, sürdürülebilir kentleşme, çevre dostu uygulamalar ve yerel dirençliliğin artırılması konularına değinecek. Ayrıca Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip Çameli’de doğal ve kültürel değerlerin korunması, çevresel sürdürülebilirlik ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakılması amacıyla yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler verecek.

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Küçük kentlerin iklim değişikliğiyle mücadelede üstlenebileceği önemli rolün ele alınacağı panel, 14 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 13.3014.15 arasında gerçekleştirilecek. Çameli Belediyesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir yerel kalkınma konularının ele alınacağı panele tüm vatandaşları davet etti.