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        Acıpayam'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak bir vatandaşın ziynet eşyası ve parasını aldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 15:07 Güncelleme:
        Acıpayam'da dolandırıcılık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, kendilerini jandarma personeli olarak tanıtarak bir vatandaşın ziynet eşyası ve parasını aldıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığına başvuran bir kişi, telefonla arayan ve kendilerini jandarma personeli olarak tanıtan kişilerin, adının dolandırıcılık olaylarına karıştığını, bu olaylardan zarar görmemesi için adresine gönderecekleri jandarma personeline evindeki ziynet eşyası ve parayı teslim etmesi gerektiğini söylediğini anlattı.

        İhbar üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Acıpayam ve Honaz ilçe jandarma komutanlıkları ekipleri, 2 şüpheliyi Honaz'da yakaladı.

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        Ekipler, yaklaşık 700 bin lira değerindeki ziynet eşyası ile parayı sahibine teslim etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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