Dünya şampiyonu Güzin Karakaşlı, Denizlili sporseverlerle bir araya gelecek

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Kadın Meclisi, 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı’yı Denizlililerle buluşturuyor. Söyleşi, 17 Kasım 2026 Salı günü gerçekleşecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kentin sosyal, kültürel ve sportif yaşamını zenginleştiren etkinliklerine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda faaliyetlerini sürdüren Kent Konseyi Kadın Meclisi, Türk sporunun gurur kaynağı olan önemli bir ismi Denizli'de misafir ediyor. Uluslararası arenada elde ettiği üstün başarılarla bayrağımızı gururla dalgalandıran 3 Bant Bilardo Dünya Şampiyonu Güzin Müjde Karakaşlı, düzenlenecek özel bir söyleşi ile sporseverlerin karşısına çıkacak.

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Başarıya giden yolun hikayesini anlatacak

Milli sporcu Güzin Müjde Karakaşlı, bu anlamlı etkinlikte katılımcılara kariyer basamaklarını tırmanırken yaşadığı deneyimleri aktaracak. Sadece sportif başarı değil; aynı zamanda disiplinli ve hedef odaklı çalışmanın önemini katılımcılarla paylaşacak olan Karakaşlı, özellikle kadınların her alanda var olabileceğinin en güçlü örneklerinden birini sunacak. Kentteki tüm sporseverlerin, gençlerin ve özellikle kadınların davetli olduğu söyleşi, 17 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00’te Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi S2 Salonu’nda gerçekleştirilecek.