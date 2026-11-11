Denizli'de sosyal destek ödemeleri sürüyor
Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik taşınma, mutfak tüpü, test kitabı ve asker ailelerine destek ödemelerinin Kasım ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Sosyal destek projeleri için yeni dönem başvuruları ise kesintisiz devam ediyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik taşınma, mutfak tüpü, test kitabı ve asker ailelerine destek ödemelerinin Kasım ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Sosyal destek projeleri için yeni dönem başvuruları ise kesintisiz devam ediyor.
Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan hayat pahalılığı ve zorlu ekonomik şartlar altında dar gelirli ailelerin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında; bir çok alanda ihtiyaç sahiplerine destek olan Taşınma, Mutfak Tüpü, Test Kitabı ve ailelerin yol ve yemek masraflarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen En Büyük Asker Bizim Asker projelerinde, Kasım ayı değerlendirme süreçleri tamamlanarak hak sahiplerinin ödemeleri hesaplara aktarıldı.
Başvurular devam ediyor
Söz konusu projelerin yeni dönem başvuru süreçleri de hız kesmeden devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar yeni dönem müracaatlarını Taşınma Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegi/ , Mutfak Tüpü Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/mutfaktupudestegibasvuru/ , Test Kitabı Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/testkitabibasvuru/ ve En Büyük Asker Bizim Asker Projesi desteği için https://cbs.denizli.bel.tr/askeryemintoren/ adreslerinden ya da www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden gerçekleştirebiliyor.
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