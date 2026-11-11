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        Denizli'de sosyal destek ödemeleri sürüyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik taşınma, mutfak tüpü, test kitabı ve asker ailelerine destek ödemelerinin Kasım ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Sosyal destek projeleri için yeni dönem başvuruları ise kesintisiz devam ediyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 11:45 Güncelleme:
        Denizli'de sosyal destek ödemeleri sürüyor

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli ailelere yönelik taşınma, mutfak tüpü, test kitabı ve asker ailelerine destek ödemelerinin Kasım ayı tutarlarını hesaplara yatırdı. Sosyal destek projeleri için yeni dönem başvuruları ise kesintisiz devam ediyor.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, artan hayat pahalılığı ve zorlu ekonomik şartlar altında dar gelirli ailelerin bütçesine katkı sağlamaya devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında; bir çok alanda ihtiyaç sahiplerine destek olan Taşınma, Mutfak Tüpü, Test Kitabı ve ailelerin yol ve yemek masraflarına katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen En Büyük Asker Bizim Asker projelerinde, Kasım ayı değerlendirme süreçleri tamamlanarak hak sahiplerinin ödemeleri hesaplara aktarıldı.

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        Başvurular devam ediyor

        Söz konusu projelerin yeni dönem başvuru süreçleri de hız kesmeden devam ediyor. Dar gelirli vatandaşlar yeni dönem müracaatlarını Taşınma Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/tasinmadestegi/ , Mutfak Tüpü Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/mutfaktupudestegibasvuru/ , Test Kitabı Desteği için https://apps.denizli.bel.tr/testkitabibasvuru/ ve En Büyük Asker Bizim Asker Projesi desteği için https://cbs.denizli.bel.tr/askeryemintoren/ adreslerinden ya da www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesinden gerçekleştirebiliyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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