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        Sezonda 16 güreş yapacak pehlivan deveye havudu törenle giydirildi

        Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte deve güreşi sezonu hazırlıkları hız kazandı. Buldan'da 12 yaşındaki İhramcı isimli deve, düzenlenen törenle havutlandı. Nabi Barıtoğlu'nun güreşlere hazırladığı İhramcı, yeni sezonda 16 ayrı arenada boy gösterecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2026 - 10:03 Güncelleme:
        Sezonda 16 güreş yapacak pehlivan deveye havudu törenle giydirildi

        Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte deve güreşi sezonu hazırlıkları hız kazandı. Buldan’da 12 yaşındaki İhramcı isimli deve, düzenlenen törenle havutlandı. Nabi Barıtoğlu’nun güreşlere hazırladığı İhramcı, yeni sezonda 16 ayrı arenada boy gösterecek.

        Denizli’nin Buldan ilçesinde deve güreşi sezonunun yaklaşmasıyla birlikte pehlivan develer de havutlarını kuşanmaya başladı. Deve güreşi geleneğinin yaşatıldığı ilçede, 12 yaşındaki İhramcı isimli deve için havut giydirme töreni düzenlendi.

        İhramcı devesinin sahibi Nabi Barıtoğlu, yaz boyunca devesinin beslenme ve antrenman programlarını tamamladıklarını belirterek, yeni sezon için hazırlıkların sona erdiğini söyledi. İhramcı devesini havutladıklarını ifade eden Barıtoğlu, "Develerin güreşebilmesi için havut şarttır. Bu yıl ülkemizin pek çok yerinde güreşler yapılacak. İhramcı da 16 ayrı yerde gerçekleştirilecek güreşlerde arenadaki yerini alacak. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Yeni sezonumuzun deve güreşi sevenlerine ve camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

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        Edilen duaların ardından, yörede tam çalgı olarak tabir edilen müzisyenlerin ezgileri eşliğinde havutlama töreni gerçekleştirildi. Törene Buldan Deve Güreşi Sevenler Derneği Başkanı Süleyman Aykaç, dernek yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Geleneksel törene katılan vatandaşlara müzik ziyafeti sunulurken, davetlilere pilav ikramında da bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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