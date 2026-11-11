Motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü kurtarılamadı

Denizli’de meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Denizli’de meydana gelen motosiklet kazasında; motosikletiyle seyir halinde olan 42 yaşındaki Kubilay Karakuş, henüz bilinmeyen bir nedenle kaza geçirdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Karakuş’a ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı. Ardından ambulansla hastaneye kaldırılan talihsiz sürücü, acil servis ve yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Hastanede yaşam mücadelesi veren Kubilay Karakuş, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Hayatını kaybeden Kubilay Karakuş için Denizli Asri Mezarlık Camisinde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Karakuş’un cenazesi, dualar eşliğinde Bozburun Mezarlığında toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma başlattı.