AK Parti Denizli İl Başkanı Subaşıoğlu: "Atatürk'ün işaret ettiği hedeflere kararlılıkla yürüyoruz"

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 88’inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle andı. Başkan Subaşıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonuyla Atatürk’ün işaret ettiği hedeflere doğru ilerlediklerini belirtti.

AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 88’inci yıl dönümü dolayısıyla anma mesajı yayımladı. Atatürk’ün bağımsızlık mücadelesindeki liderliğine ve Cumhuriyet’in kuruluşundaki rolüne dikkat çeken Subaşıoğlu, Cumhuriyet’i korumanın ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmanın en temel görevleri olduğunu ifade etti.

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Mesajında Atatürk’ün milletin en zor şartlarda dahi esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya gösterdiğini vurgulayan Başkan Subaşıoğlu, "Milletimizin bağımsızlık meşalesini yakan, İstiklal Harbimizin Başkomutanı ve Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ebediyete irtihalinin yıl dönümünde saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk; milletimizin en zorlu şartlar altında dahi esarete boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya ilan etmiştir. O’nun önderliğinde milletimizin yazdığı destan, sadece askeri bir zaferle sınırlı kalmamış; millet iradesini esas alan güçlü bir Cumhuriyet ile taçlanmıştır. Atatürk’ün bizlere emanet ettiği en büyük eser olan Cumhuriyetimizi korumak ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak, milletimize olan en temel vazifemizdir. Bugün bizler; Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde "Türkiye Yüzyılı" vizyonu doğrultusunda, Atatürk’ün işaret ettiği hedeflere doğru kararlılıkla yürüyoruz. Ülkemizi yerli ve milli hamlelerle kalkındırırken, cumhuriyetimizin değerlerini ve bağımsızlığımızı her türlü vesayetten koruyarak geleceğe taşıyoruz. Üretimiyle, sanayisiyle, tarımıyla ve köklü tarihiyle ülkemizin parlayan yıldızlarından olan Denizli’mizde de aynı azim ve inançla çalışmayı sürdürüyoruz. Şehrimizin refahını artırmak, insanımızın huzurunu temin etmek ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, "vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır" düsturunu hayatımızın merkezine koyarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bizlere vatan kılan tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" ifadelerini kullandı.