4 maçta 12 puan toplayan Acıpayam liderle farkı 3'e indirdi

Uzman Posta Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde mücadele eden Acıpayam Gençlik ve Spor, sahasında Isparta Yıldız’ı 30 mağlup ederek galibiyet serisini dört maça çıkardı. Toplam 19 puana ulaşan Denizli temsilcisi, liderle arasındaki farkı 3 puana indirerek playoff yarışındaki iddiasını güçlendirdi.

Uzman Posta Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi’nde Denizli’yi temsil eden Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü, playoff yolunda önemli bir galibiyete daha imza attı. Kendi sahasında Isparta Yıldız takımını ağırlayan Acıpayam temsilcisi, rakibini 30 mağlup ederek üst üste dördüncü galibiyetini elde etti. Tribünlerdeki taraftarların ve ilçe protokolünün yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada ev sahibi ekip, başarılı performansıyla alkış topladı. Acıpayam Gençlik ve Spor'un galibiyet serisi Bursa Voleybol deplasmanında başladı. Ardından kendi sahasında Karacabey'i, deplasmanda Yeşil Çınar'ı mağlup eden Denizli ekibi, son olarak Isparta Yıldız karşısında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Son dört karşılaşmasından toplam 12 puan çıkaran Acıpayam temsilcisi, ligdeki puanını 19'a yükseltti. Üst sıralardaki rakipleriyle arasındaki farkı azaltan takım, playoff mücadelesinde önemli bir avantaj yakaladı.

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Acıpayam Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Kulübü Antrenörü Yusuf Yıldırım, takımın ligdeki durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede 19 puana ulaştıklarını ve liderin yalnızca 3 puan gerisinde bulunduklarını belirtti. Yıldırım, teknik ekip ve sporcular, kulübe katkı sağlayan sponsorlara ve takımı yalnız bırakmayan Acıpayam halkına teşekkür etti.