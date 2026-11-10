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        Çivril'de Atatürk Anma Günü etkinlikleri

        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıldönümünde Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.11.2026 - 11:16 Güncelleme:
        Çivril'de Atatürk Anma Günü etkinlikleri

        Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 88'inci yıldönümünde Denizli'nin Çivril ilçesinde düzenlenen tören ve etkinliklerle anıldı.

        Anma programı, saat 08.55'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen çelenk sunma töreniyle başladı. Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasının ardından saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törene Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, Belediye Başkanı Semih Dere, Garnizon Komutanı İstihkam Binbaşı Mehmet Serhad Özcan,İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yüzbaşı Okay Cansu, Emniyet Müdürü Umut Taş, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri, kurum müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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        Cumhuriyet Meydanındaki törenin ardından anma etkinlikleri, Çivril Kaymakamlığı koordinesinde saat 09.45'te Şevkiye Özel Fen Lisesi Favori Konferans Salonu'nda düzenlenen programla devam etti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Şevkiye Özel Fen Lisesi Müdürü Tuğrul Boztepe yaptı. Konuşmasında Atatürk'ün hayatından kesitler sunan Boztepe, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özellikle gençlere büyük önem ve güven duyduğunu belirterek Cumhuriyet'i gençlere emanet ettiğini vurguladı.

        Öğrencilerin hazırladığı Atatürk Korosu dinletisiyle devam eden programda, Atatürk'ün hayatını konu alan tiyatro gösterisi sahnelendi. Etkinlik, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından sona erdi.

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