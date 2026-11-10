Denizlispor'un ruhu Çal Stadı'nda "Horoz'a bir ömür vefa" mesajına övgü yağdı

Denizlispor zor günlerden geçerken, Çal Belediyespor’dan gelen vefa örneği futbolseverlerin gönlünü fethetti. Çal Stadı’na asılan iki dev bayrak, yeşilsiyahlı renklere duyulan sevgi ve saygının hangi ligde oynanırsa oynansın değişmeyeceğini bir kez daha gösterdi.

Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde mücadele eden Çal Belediyespor, Denizlispor’a verdiği anlamlı mesajla takdir topladı. Maç öncesinde stada asılan dev bayraklardan Denizlispor bayrağının üzerinde "Sonsuza Dek Vefa", Çal Belediyespor’un bayrağında ise "Bir Ömür Sadakat" ifadeleri yer aldı.

Sezonun dördüncü haftasında grup lideri 1923 Afyonspor’u konuk eden Çal Belediyespor, sahada da alkışlanacak bir mücadele ortaya koydu. İyi oyununu son dakikaya kadar sürdüren Çal temsilcisi, 90. dakikada Osman Keçelioğlu’ın kafa golüyle bulduğu beraberlik golüyle sahadan bir puanla ayrıldı.

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Ancak günün en anlamlı görüntüsü, karşılaşmadan önce tribünleri süsleyen iki dev bayraktı. Denizlispor ve Çal Belediyespor bayraklarını gören futbolseverler alkışlarıyla bu anlamlı dayanışmaya destek verdi. Taraftarlar, "Denizlispor’un büyük bir mazisi var. Denizli bizim ilimiz. Hangi ligde olursa olsun armasına ve renklerine duyduğumuz saygı asla bitmez" sözleriyle vefa mesajına ortak oldu.

Kuzu; "Gönlümüz her daim Denizlispor’la"

Çal Belediyespor Başkanı Ümit Barış Kuzu da Denizlispor’a duydukları sevgi ve bağlılığın altını çizdi. Kuzu, "Denizli’nin ilçesiyiz. Profesyonelliğe Geçiş Ligi’nde Yeşil Çivril ile birlikte Denizli’yi temsil ediyoruz. Bizim gönlümüz her daim Denizlispor ile. Horoz tarihinin en kötü günlerini yaşıyor, buna gerçekten üzülüyoruz. Temennimiz, en kısa zamanda toparlanarak eski güzel günlerine dönmesi. Sonuçta hepimiz Denizliliyiz. Yeşilsiyah renklere ve Denizlispor armasına olan sevgi ve saygımız asla bitmez. Çal Stadı’nda dalgalanan iki bayrak, bir kez daha gösterdi ki; futbolda ligler değişebilir, sonuçlar değişebilir ama gerçek vefa ve arma sevgisi değişmez" dedi.