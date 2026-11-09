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        Denizli'de yenidoğan bebeklerde kalp hastalığı taraması başladı

        Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan bebeklerde hayati risk oluşturan kritik doğuştan kalp hastalıklarının erken tanısı amacıyla hayata geçirilen Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları (KDKH) Tarama Programı, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Denizli'de uygulanmaya başlandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 17:08 Güncelleme:
        Denizli'de yenidoğan bebeklerde kalp hastalığı taraması başladı

        Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan bebeklerde hayati risk oluşturan kritik doğuştan kalp hastalıklarının erken tanısı amacıyla hayata geçirilen Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları (KDKH) Tarama Programı, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Denizli’de uygulanmaya başlandı.

        Sağlık Bakanlığı tarafından yenidoğan bebeklerde hayati risk oluşturan kritik doğuştan kalp hastalıklarının erken tanısı amacıyla hayata geçirilen Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları (KDKH) Tarama Programı, 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla Denizli’de uygulanmaya başlandı.Program kapsamında, Denizli’de doğum yapılan kamu, özel ve üniversite hastanelerinde dünyaya gelen yenidoğan bebeklere, taburculuk öncesinde nabız oksimetre yöntemiyle tarama yapılıyor. Bebeğin canını acıtmayan, girişim gerektirmeyen ve kısa sürede gerçekleştirilen bu yöntemle, doğumdan sonra ilk günlerde belirti vermeyebilen kritik kalp hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesi hedefleniyor.

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        Doğuştan kalp hastaliği bulunan bebekler, erken dönemde tespit edilebilecek

        Denizli İl Sağlık Müdürü Uz.Dr. Berna Öztürk, Ulusal Yenidoğan Tarama Programına eklenen Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programının, doğuştan kalp hastalıklarının erken tanısında hayati önem taşıdığına dikkat çekerek şunları söyledi:

        "Ülkemizde Aralık 2006’dan bu yana yürütülen Ulusal Yenidoğan Tarama Programı kapsamında, yenidoğan bebeklerden alınan topuk kanı ile fenilketonüri, konjenital hipotiroidi, biotinidaz eksikliği, konjenital adrenal hiperplazi, kistik fibrozis hastalıklarına yönelik taramalar ve 2022 yılından bu yana da Spinal Müsküler Atrofi (SMA) de tarama paneline eklenerek NTP altı hastalığa dair taramalar yapılabilmektedir. Son olarak da Ülkemizde yenidoğan ölümleri arasında önemli bir yer tutan doğuştan kalp hastalıklarının erken dönemde tanılanması, bebek ölümlerinin ve engellilik riskinin azaltılması amacıyla Bakanlığımızca 1 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ulusal düzeyde, doğum yapılan tüm kamu, özel ve üniversite sağlık kurumlarında Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları Tarama Programı başlatıldı. Doğuştan kalp hastalıkları, yenidoğan döneminde erken tanı ve zamanında müdahale gerektiren önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Bu hastalıkların bir kısmı doğumdan sonraki ilk günlerde belirgin bir klinik bulgu vermeyebilir ve rutin fizik muayeneyle tespit edilemeyebilir. Bu nedenle nabız oksimetre yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen taramalar ile kritik doğuştan kalp hastalıklarının erken dönemde tespit edilmesi ve gerekli tedavi süreçlerinin zamanında başlatılması hedeflenmektedir"

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        Denizli’de ilk iki ayda bin 131 bebeğe tarama yapıldı

        Denizli’de tüm hastanelerde yenidoğan bebeklere yönelik Kritik Doğuştan Kalp Hastalıkları (KDKH) Tarama Programının başarıyla sürdürülmekte olduğunu belirten İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, ilk iki ayda İl geneli bin 131 bebeğe tarama gerçekleştirildiğini söyledi. Öztürk: "Programın başladığı tarihten itibaren Eylül ayında 431, Ekim ayında ise 700 olmak üzere 2 aylık süreçte toplam bin 131 bebeğimizin taraması hastanelerimizde tamamlandı" diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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