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        Isınma desteği 6 bin liraya yükseldi Denizli Büyükşehrin ısınma desteği başvuruları başladı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında kış desteğini büyüttü. Horoz Kart sahibi vatandaşlara yönelik sunulan ısınma yardımının süresi 3 aydan 4 aya, toplam tutarı ise 6.000 TL'ye çıkarıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 13:02 Güncelleme:
        Isınma desteği 6 bin liraya yükseldi Denizli Büyükşehrin ısınma desteği başvuruları başladı

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik kapsamında kış desteğini büyüttü. Horoz Kart sahibi vatandaşlara yönelik sunulan ısınma yardımının süresi 3 aydan 4 aya, toplam tutarı ise 6.000 TL’ye çıkarıldı.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek projeleriyle vatandaşların bütçesine nefes aldırmaya devam ediyor. Hayat pahalılığı ve yükselen ısınma giderleri karşısında, Büyükşehir Belediyesi’nden sosyal yardım alması uygun görülen "Horoz Kart" (sosyal destek kartı) sahibi vatandaşların zorlu kış şartlarını daha rahat ve sağlıklı geçirmesi amacıyla uygulanan ısınma desteğinin kapsamı genişletildi. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmayla; geçen yıl Aralık 2025, Ocak 2026 ve Şubat 2026 döneminde toplam 4.500 TL olarak verilen destek, bu yıl Kasım ayının da eklenmesiyle 4 aya yükseltilerek yaklaşık yüzde 35 artırıldı.

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        İlk olarak Kasım dönemi faturaları yüklenecek

        Kasım 2026, Aralık 2026, Ocak 2027 ve Şubat 2027’de aylık 1.500 TL’ye kadar olmak üzere toplamda 6.000 TL olarak sağlanacak ısınma desteğinden yararlanmak isteyen Horoz Kart sahibi vatandaşlar, başvurularını online olarak yapabilecek. Söz konusu vatandaşlar, www.denizli.bel.tr adresindeki "Başvurular" sekmesi veya https://cbs.denizli.bel.tr/isinmadestegi/ adresi üzerinden müracaatlarını gerçekleştirebilecek. İlk başvurularda "Kasım 2026" faturalarının sisteme yüklenmesi gerekecek.

        "Bizim anlayışımızda kimseyi geride bırakmak yok"

        Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, derinleşen geçim sıkıntısı karşısında vatandaşın yanında olmanın en temel sorumluluklarından biri olduğunu belirterek, "Ekonomik şartların ağırlaştığı, faturaların aile bütçelerini zorladığı bu günlerde hemşehrilerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istiyoruz. Bu kentin kaynaklarını yine bu kentin insanları için kullanmaya devam ediyoruz. Bizim anlayışımızda kimseyi geride bırakmak yok. Tüm imkanlarımızı hemşehrilerimiz için seferber etmeyi sürdüreceğiz" dedi

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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