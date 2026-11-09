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        Denizli'de Goncalı Mahallesi'nde 1500 kişilik bereket sofrası kuruldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen birlik, beraberlik ve bereket yemeği, 1500 kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Mahalle sakinlerinin imece usulüyle hazırladığı etkinlik, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 11:26 Güncelleme:
        Denizli'de Goncalı Mahallesi'nde 1500 kişilik bereket sofrası kuruldu

        Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi'nde bu yıl ilk kez düzenlenen birlik, beraberlik ve bereket yemeği, 1500 kişiyi aynı sofrada buluşturdu. Mahalle sakinlerinin imece usulüyle hazırladığı etkinlik, protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

        Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Goncalı Mahallesi, dayanışma ve paylaşma kültürünü yaşatan anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Goncalı Mahalle Muhtarı Nejlet Cengiz ile mahalle sakinlerinden Denizli Efeleri ve Yörükleri Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Yalıbir'in öncülüğünde düzenlenen birlik, beraberlik ve bereket yemeğinde yaklaşık 1500 kişi bir araya geldi. Mahalle tarihinde ilk kez gerçekleştirilen organizasyon, vatandaşların gönüllü katkılarıyla imece usulü hazırlanırken Goncalı Kapalı Pazaryeri gün boyunca yoğun katılıma sahne oldu. Mahalle sakinlerinin ortak çalışmasıyla hayata geçirilen etkinliğe Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili ve Denizli Kent Konseyi Başkanı Ali Marım, İl Müftüsü Abdullah Pamuklu, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hilal Tütüncü ve çok sayıda davetli katıldı.

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        Goncalı sakinlerinin maddi ve manevi katkılarıyla hazırlanan yemek, mahalledeki yardımlaşma geleneğini bir kez daha ortaya koydu. Kapalı pazaryerinde kurulan sofralarda vatandaşlara keşkek, aşure, kuru fasulye ve turşudan oluşan menü ikram edildi. Yemek programı yalnızca ikramlarla sınırlı kalmadı. Kur'anı Kerim tilaveti ve ilahilerle manevi bir atmosferin oluştuğu etkinlikte semazen gösterisi de gerçekleştirildi. Katılımcılar, hem birlikte vakit geçirme hem de mahalle kültürünü yaşatma fırsatı buldu.

        Mustafa Yalıbir, "Etkinliğimizi gelecek yıllarda da sürdüreceğiz"

        Organizasyonun öncülerinden Denizli Efeleri ve Yörükleri Derneği Kurucu Başkanı Mustafa Yalıbir, etkinliğin mahalle halkının desteğiyle gerçekleştirildiğini belirterek bu birlikteliğin kalıcı olmasını istediklerini söyledi. Yalıbir, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz yemeğimiz mahalle sakinlerimizin desteğiyle yapıldı. Gelecek yıllarda da bu etkinliğimizi devam ettireceğiz. Birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız olduğu bir dönemde düzenlediğimiz yemeğimize yoğun katılım oldu. Hayır yemeğimizin düzenlenmesinde büyük katkısı olan mahalle imamlarımız Hüsem Dönmez ve Ömer Uysal'a, mahalle ihtiyar heyetimize, Uzaktan yakından yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyorum." dedi

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        Muhtar Cengiz, "Geleneksel hale getireceğiz"

        Goncalı Mahalle Muhtarı Nejlet Cengiz ise organizasyonun temel amacının mahalledeki birlik ve beraberliği pekiştirmek, bolluk ve bereket dilekleriyle vatandaşları ortak bir sofrada buluşturmak olduğunu ifade etti. Cengiz, "Birlik ve beraberliğimizin devamı, bolluk ve bereket için böyle bir etkinlik yapmak istedik. Mahalle sakinlerimizin desteğiyle mahallemizde ilk kez 1500 kişilik keşkek, aşure, kuru fasulye ve turşudan oluşan menüyle yemek hazırlattık. Kapalı pazaryerimizde düzenlediğimiz yemeğimize yoğun katılım oldu. Bizleri kırmayarak yemeğimize katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu yıl ilkini düzenlediğimiz yemeğimizi gelecek yıllarda da gerçekleştirerek geleneksel hale getireceğiz. Mahalle sakinlerimizin desteğiyle, hayırseverlerimizin katkılarıyla inşallah önümüzdeki yıllarda daha yoğun katılımla yemeğimiz düzenlenmeye devam edecek. Goncalı da bu yıl ilk kez başlattığımız bu yemek organizasyonumuzu inşallah uzun yıllar devam ettireceğiz. Havada çok güzeldi. Aylardır birbirini görmeyen mahalle sakinlerimiz içinde yemek bir buluşma vesilesi oldu. Destek veren herkese teşekkür ediyorum. Allah hayrımızı kabul etsin. Bolluğu bereketi, rahmetini üzerimizden eksiltmesin " dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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