Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli Basket deplasmandan eli boş dönüyor

        Denizli Basket deplasmandan eli boş dönüyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Denizli Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 9786 mağlup oldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2026 - 09:41 Güncelleme:
        Denizli Basket deplasmandan eli boş dönüyor

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde Yukatel Denizli Basket, deplasmanda Bahçeşehir Koleji’ne 9786 mağlup oldu.

        Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Başantrenör Zafer Aktaş, takımının özellikle ilk yarıdaki performansını olumlu değerlendirirken üçüncü periyotta yaşanan enerji kaybının sonucu etkilediğini söyledi. Zorlu bir fikstürden geçtiklerini belirten Aktaş, güçlü rakiplerle karşılaştıklarını hatırlattı.

        Bahçeşehir Koleji karşısında ilk yarıda iyi mücadele ettiklerini ifade eden Aktaş, üçüncü çeyrekteki enerji kaybıyla rakibin farkı açtığını belirtti. Deneyimli çalıştırıcı, "İlk yarıda hem enerji hem de basketbol anlamında sahada iyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Üçüncü periyotta enerjimiz düşmeye başladı. Bu bölümü düşük enerjiyle oynayınca fark bir anda açıldı. Dördüncü periyotta geri gelmeye çalıştık ancak karşımızda çok güçlü ve rotasyonu geniş bir rakip vardı. Oyuncularım ellerinden geleni yapıyorlar" dedi.

        REKLAM

        Bahçeşehir Koleji’nin pota altındaki etkinliğine de değinen Aktaş, Travion Williams’ın ribaundlardaki performansının kendilerine zorluk çıkardığını söyledi. Aktaş, "Travion Williams özellikle pota altında bize sorun çıkardı. Ribaundlarda çok aktifti. Brae Ivey bugün tek başına kaldı. Genç Mustafa Yılmaz’ı ona destek olması için kullanmaya çalıştık. Ancak Brae maçın sonunda oldukça yoruldu" ifadelerini kullandı.

        "Bugün bir adım ileri gittik"

        Son haftalarda yaşadıkları kötü dönemin ardından takımının gelişim gösterdiğini vurgulayan Aktaş, Bahçeşehir Koleji karşısındaki mücadeleyi toparlanma açısından olumlu buldu. Aktaş, "Özellikle geçirdiğimiz kötü dönemden sonra bugün bir adım ileri gittiğimizi düşünüyorum. Hem mental olarak hem de oynadığımız basketbol açısından toparlanma anlamında olumlu bir gelişme kaydettik.

        REKLAM

        Hedef maçlarımız geliyor. Ancak hafta içi yine uzak bir deplasmana, Slovakya’ya gitmek zorundayız. Oradaki karşılaşmayı oynayıp geleceğiz. Ardından içeride Çayırova maçımız var. Bu mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmaya çalışacağız" dedi.

        Yukatel Denizli Basket, Bahçeşehir Koleji karşısındaki mağlubiyetin ardından rotasını Slovakya deplasmanına çevirirken, ligdeki Çayırova Belediyesi mücadelesine de galibiyet hedefiyle hazırlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Kaçan sürücü: Hayvana çarptım zannettim! Düğün ve ölüm
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım

        Benzer Haberler

        Başkan Çavuşoğlu; "Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir güne tanık...
        Başkan Çavuşoğlu; "Türkiye demokrasi tarihi açısından önemli bir güne tanık...
        Asırlık Yörük mirası kilimler kadınların elinde yeniden hayat buluyor İlmek...
        Asırlık Yörük mirası kilimler kadınların elinde yeniden hayat buluyor İlmek...
        Çivril'de alternatif ürün de üreticinin yüzünü güldürmedi Çivril'de cennet...
        Çivril'de alternatif ürün de üreticinin yüzünü güldürmedi Çivril'de cennet...
        Çameli'nin yöresel lezzetleri TGRT ekranlarının ardından Elmalı'daki gastro...
        Çameli'nin yöresel lezzetleri TGRT ekranlarının ardından Elmalı'daki gastro...
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda adli kontrol ile serbest kalan person...
        Merkezefendi Belediyesi operasyonunda adli kontrol ile serbest kalan person...
        Ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti
        Ev yangınında yaşlı adam hayatını kaybetti