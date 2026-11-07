Çameli'nin yöresel lezzetleri TGRT ekranlarının ardından Elmalı'daki gastronomi şöleninde buluşacak

Denizli’nin Cittaslow (Sakin Şehir) unvanına sahip ilçesi Çameli, 8 Kasım Pazar günü gastronomi dolu bir güne ev sahipliği yapacak. Çameli’nin yöresel lezzetleri, kültürel mirası ve geleneksel mutfak kültürü, önce TGRT Haber ekranlarında yayınlanacak "Teoman Ege ile Lezzetin İzinde" programıyla Türkiye’ye tanıtılacak, ardından Elmalı Mahallesi’nde düzenlenecek "Çameli Gastronomi Şöleni" ile vatandaşlar ve gastronomi dünyasının temsilcileriyle buluşacak.

Çameli Belediyesi, Pamukkale Üniversitesi ve Elmalı Mahallesi iş birliğiyle düzenlenecek olan Çameli Gastronomi Şöleni, 8 Kasım Pazar günü Elmalı Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Etkinlikte, ilçenin köklü mutfak kültürünün yaşatılması, unutulmaya yüz tutmuş yöresel lezzetlerin yeniden gün yüzüne çıkarılması ve geleneksel yemek tariflerinin gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.

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Gastronomi şöleni öncesinde, sunuculuğunu, yapımcılığını ve yönetmenliğini Teoman Ege’nin üstlendiği "Teoman Ege ile Lezzetin İzinde" programının Çameli bölümü, 8 Kasım Pazar günü saat 11.15’te TGRT Haber ekranlarında yayınlanacak. Programda, Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan ile ilçenin gastronomi kültürü üzerine gerçekleştirilen söyleşinin yanı sıra, geleneksel Leğen Böreği Yarışması, Elmalı Kadın Kooperatifinin çalışmaları, Çameli alabalığı, yöresel müzikler ve halk oyunları izleyicilerle buluşacak.

Leğen Böreği Yarışması’nda Fatma Kaplan ve Fatma Sönmez hünerlerini sergilerken, jüri üyeliğini Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Çameli Belediye Meclis Üyesi Sevtap Akkan ve Araştırmacı Gazeteci Bülent Öztürk üstlenecek. Programda ayrıca Çameli Alabalık Üreticileri Birliği Başkanı Fatih Maden, alabalık üretimi hakkında bilgiler paylaşırken, Elmalı Kadın Kooperatifi Başkanı Firdevs Eriş de kadınların yerel üretime sağladığı katkıları anlatacak. Üç Telli Bağlama Ustası Muhammet Koç ile Masıt Kırığı Oyun Ekibi’nden Zeki Akyol ve Eser Erten de Çameli’nin kültürel zenginliklerini ekranlara taşıyacak.

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Teoman Ege ile Lezzetin İzinde Programı Şölende İzletilecek

TGRT Haber ekranlarında yayınlanacak program, Çameli Gastronomi Şöleni kapsamında Elmalı Mahallesi’nde kurulacak sinevizyon sistemi aracılığıyla protokol üyelerine, gastronomi alanındaki akademisyenlere, öğrencilere, davetlilere ve vatandaşlara izletilecek. Böylece Çameli’nin yöresel yemeklerinin, geleneksel üretim yöntemlerinin ve kültürel değerlerinin tanıtıldığı televizyon programı, gastronomi şölenine katılan misafirlerle de buluşturulacak.

60 Yaş Üzeri Kadınlar Geleneksel Lezzetleri Hazırlayacak

Gastronomi Şöleni’nin en önemli bölümlerinden birini, Elmalı Mahallesi’nde yaşayan 60 yaş ve üzeri kadınların hazırlayacağı yöresel yemekler oluşturacak. Sabah saat 09.00’da başlayacak hazırlıklarda, mahalleli kadınlar geçmişten günümüze aktarılan geleneksel tarifleri kuzine sobalarında pişirecek. Yılların birikimi ve tecrübesiyle hazırlanan yemekler, Çameli’nin zengin mutfak kültürünü ve geleneksel pişirme yöntemlerini gözler önüne serecek. Etkinlikte, büyüklerden genç nesillere aktarılan yemek tariflerinin korunması, yerel malzemelerin değerlendirilmesi ve geleneksel mutfak kültürünün yaşatılması amaçlanıyor.

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Gastronomi Dünyasının Temsilcileri Çameli’de Buluşacak

Çameli Gastronomi Şöleni, gastronomi alanında önemli isimleri de bir araya getirecek. Etkinliğe Pamukkale Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serkan Bertan, Pamukkale Üniversitesi Gastronomi Bölümü öğrencileri, Fethiye Turizm Okulu öğrencileri, Fethiye Aşçılar Derneği üyeleri ve tanınmış aşçıların yanı sıra ilçe protokolü, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katılacak. Gastronomi alanında eğitim gören öğrenciler ve sektör temsilcileri, yöresel yemeklerin geleneksel yöntemlerle hazırlanışını yakından görme ve Çameli’nin mutfak kültürünü yerinde tanıma fırsatı bulacak.

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Yöresel Yemekler Misafirlerin Beğenisine Sunulacak

Program kapsamında gerçekleştirilecek sinevizyon gösteriminin ardından, Elmalı Mahallesi’nin tecrübeli kadınları tarafından geleneksel yöntemlerle hazırlanan yöresel yemeklerin tadımı yapılacak. Saat 13.30’da gerçekleştirilecek tadım etkinliğinde, Çameli’nin geçmişten günümüze uzanan mutfak mirası, gastronomi uzmanları, öğrenciler, protokol üyeleri ve vatandaşların beğenisine sunulacak. Bu özel buluşmayla, Çameli’nin yöresel lezzetlerinin tanıtılması, gastronomi turizminin geliştirilmesi ve geleneksel yemek kültürünün gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

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Çameli’de Gastronomi ve Kültür Bir Arada

Cittaslow kimliğiyle doğal yaşamı, yerel üretimi ve kültürel mirası ön planda tutan Çameli’de gerçekleştirilecek Gastronomi Şöleni, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında yerel gıda üretiminin desteklenmesi, kültürel mirasın korunması ve sorumlu üretim ile tüketim anlayışının yaygınlaştırılmasına da katkı sunacak.

8 Kasım 2026 Pazar günü Elmalı Mahallesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilecek Çameli Gastronomi Şöleni’ne tüm vatandaşlar davet edildi. Etkinlik programı kapsamında saat 09.00’da geleneksel yemek hazırlıkları başlayacak, saat 11.30’da "Teoman Ege ile Lezzetin İzinde" programının sinevizyon gösterimi gerçekleştirilecek. Saat 12.30’da protokol üyelerinin karşılanmasının ardından, saat 13.30’da yöresel yemeklerin tadımı yapılarak program tamamlanacak. Çameli’nin yöresel lezzetlerinin, kültürel değerlerinin ve geleneksel mutfak mirasının ön plana çıkacağı bu özel etkinlikte, geçmişin lezzetleri bugünün sofralarında yeniden hayat bulacak.