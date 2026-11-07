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        Denizli'de 3 kişinin öldüğü çatışmanın tarafı aileler törenle barıştı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 Eylül'de bir kafede iki grup arasında çıkan 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma sonrası aralarında husumet oluşan Adıyamanlı Bozat ile Ağrılı Kazan aileleri, kanaat önderlerinin araya girmesiyle düzenlenen törenle barıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 17:45 Güncelleme:
        Denizli'de 3 kişinin öldüğü çatışmanın tarafı aileler törenle barıştı

        DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, 5 Eylül'de bir kafede iki grup arasında çıkan 3 kişinin öldüğü, 4 kişinin de yaralandığı silahlı çatışma sonrası aralarında husumet oluşan Adıyamanlı Bozat ile Ağrılı Kazan aileleri, kanaat önderlerinin araya girmesiyle düzenlenen törenle barıştı.

        Olay, 5 Eylül'de Yenişehir Mahallesi Yürüyüş Yolu'ndaki bir kafede meydana geldi. İki grup arasında alacak meselesinden çıktığı öne sürülen tartışma, kavgaya dönüştü. Kavganın ardından kafeye tabancayla ateş açıldı. Kafedekilerin de karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler Cumali Kazan (36) ve Ercan Kazan'ın (23) hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Suphi Bozat (40) da tedaviye alındığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında her iki taraftan da toplam 4 kişi tutuklandı.

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        Olay sonrası Adıyamanlı Bozat ile Ağrılı Kazan aileleri arasında barış görüşmeleri başlatıldı. Muş'un Bulanık ilçesi Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş başta olmak üzere İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Fahri Savaş, Bozat ve Kazan ailelileri kanat önderlerinin yaptığı görüşmelerde her iki aile barışmaya karar verdi.

        'BİZLER BU BARIŞIN BUNDAN SONRA DAİM OLMASI İÇİN ÇALIŞIRIZ'

        Yeşilyurt Taziye Çadırı'nda düzenlenen barışma törenine AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Denizli Müftüsü Abdullah Pamuklu, Merkezefendi İlçe Emniyet Müdürü Ali Duymaz, Muş Bulanık ilçesi Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Fahri Savaş ve Bozat ve Kazan ailelileri kanat önderleri ve aile üyeleri katıldı. Taziye çadırı etrafında geniş güvenlik önlemleri alınırken, polisler içeriye girenleri tek tek aradı.

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        Törende konuşan Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, sosyal hayatta her zaman itilaf, anlaşmazlık ve çekişmelerin olabileceğini kaydederek, "Buradaki hocalarımız, kanaat önderlerimiz ve bizler bu barışın bundan sonra daim olması için çalışırız. İnşallah bundan sonraki buluşmamız daha da güzellikler içinde olur. Burada bundan sonra evlatlarımızın düğünleri ve nişanları mutlu günleri için toplanırız. Kanaat önderlerine teşekkür ediyorum" dedi.

        Sarıpınar Belde Belediye Başkanı Maşuk Ataş ise barışmayı kabul eden Bozat ve Kazan ailelerine teşekkür edip, "Bizleri kırmadılar. Barışa katkısı oldu. Barışı bugüne kadar getirdik. Bugün barış görüşmelerini yapıyoruz" dedi.

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        Konuşmaların ardından Bozat ve Kazan aileleri üyeleri, kanaat önderlerinin havada tuttuğu Kur’an-ı Kerim'in altından tek tek geçerek birbiriyle sarılıp, barıştı. Tören birlikte yemek yenilmesinin ardından sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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