Denizli ve çevresinde zirai don alarmı

Denizli ve çevresinde tarımsal faaliyetlerle uğraşan üreticiler için zirai don uyarısı yapıldı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü, 7 Kasım Cumartesi gününü 8 Kasım Pazar gününe bağlayan geceden itibaren bölgede hafif ve yer yer orta kuvvette don beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Afyonkarahisar, Denizli ve Uşak çevrelerini etkilemesi beklenen soğuk hava nedeniyle üreticilerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi. Uyarıya göre zirai don olayının 7 Kasım saat 22.00'de başlayarak 10 Kasım Salı günü saat 10.00'a kadar etkili olması bekleniyor.

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Denizli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü de üreticileri olası don riskine karşı uyardı. Yapılan bilgilendirmede bitkilerin korunması için gerekli önlemlerin alınması, don öncesinde sulama yapılması, meyve ağaçlarının korunması ve seralarda ısı kaybını önleyici tedbirlerin uygulanması gerektiği belirtildi.

Yetkililer, özellikle tarımsal üretimin yoğun olduğu bölgelerde çiftçilerin meteorolojik uyarıları takip ederek ürünlerini don riskine karşı korumalarını istedi.