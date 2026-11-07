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        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2026 - 11:20 Güncelleme:
        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 8 şüpheli tutuklandı

        Denizli'de düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dolandırıcılık yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

        Şüphelilerin adres ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 ruhsatsız tüfek, 2 ruhsatsız tabanca, 47 fişek, 8 kartuş, 8 sentetik ecza hap, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 milyon 2 bin 335 lira ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı. Zanlılardan 3'ü serbest bırakıldı, birine ise adli kontrol şartı uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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