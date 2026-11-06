Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

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