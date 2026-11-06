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        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

        Denizli'de internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 19:39 Güncelleme:
        Denizli'de dolandırıcılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

        Denizli'de internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Pamukkale, Merkezefendi ve Buldan ilçelerinde dolandırıcılık şüphelilerine yönelik operasyon düzenledi.

        Operasyonda, internet üzerinden sahte ilanlar vererek 59 ilde yaşayan 127 kişiyi dolandırdığı belirlenen 11 şüpheli gözaltına alındı.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarında 114 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Şüphelilere ait dijital materyallere el konuldu.

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        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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