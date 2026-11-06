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        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Denizli Valiliği'ne ziyaret

        Denizli Devlet Hastanesi'nin yeni hizmet binasının açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger'i ziyaret etti. Ziyarette kentteki sağlık hizmetleri değerlendirildi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 16:36 Güncelleme:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan Denizli Valiliği'ne ziyaret

        Denizli Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının açılışı ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger’i ziyaret etti. Ziyarette kentteki sağlık hizmetleri değerlendirildi.

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli programı kapsamında Denizli Valiliği’ni ziyaret etti. Denizli Devlet Hastanesi’nin yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirmek ve çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Bakan Memişoğlu, ilk olarak Vali Yavuz Selim Köşger ile bir araya geldi. Valilik binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Memişoğlu, Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı. Ardından Valilik Makamı’nda Vali Köşger ve il protokolüyle görüşen Memişoğlu, Denizli’de sunulan sağlık hizmetleri hakkında bilgi aldı.

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        Görüşmede kentte sağlık alanında yürütülen mevcut çalışmalar ve sunulan hizmetlerin genel durumu ele alınarak değerlendirmelerde bulunuldu. Ziyaretin anısına Vali Yavuz Selim Köşger tarafından Bakan Memişoğlu’na, Denizli’nin geleneksel kültürel mirasları arasında yer alan, usta ellerde şekillenen ve nesilden nesile aktarılan Yatağan palası takdim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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