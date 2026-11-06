Baklan'da Chandler cinsi ceviz fidanları üreticilerle buluşuyor

Denizli’nin Baklan ilçesinde ceviz üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Chandler cinsi ceviz fidanları üreticilere tanesi 70 TL’den sunulacak. Fidan desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 30 Kasım 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

Denizli’nin Baklan ilçesinde ceviz üretim alanlarını genişletmek ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla fidan dağıtım projesi hayata geçirildi. Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere Chandler cinsi ceviz fidanı desteği sağlanacak.

Proje kapsamında temin edilecek Chandler cinsi ceviz fidanlarının adet fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Fidan desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak açıklandı.