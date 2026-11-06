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        Baklan'da Chandler cinsi ceviz fidanları üreticilerle buluşuyor

        Denizli'nin Baklan ilçesinde ceviz üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Chandler cinsi ceviz fidanları üreticilere tanesi 70 TL'den sunulacak. Fidan desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 30 Kasım 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 12:24 Güncelleme:
        Baklan'da Chandler cinsi ceviz fidanları üreticilerle buluşuyor

        Denizli’nin Baklan ilçesinde ceviz üretimini yaygınlaştırmak amacıyla başlatılan proje kapsamında Chandler cinsi ceviz fidanları üreticilere tanesi 70 TL’den sunulacak. Fidan desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler, 30 Kasım 2026 tarihine kadar başvuruda bulunabilecek.

        Denizli’nin Baklan ilçesinde ceviz üretim alanlarını genişletmek ve tarımsal üretimi çeşitlendirmek amacıyla fidan dağıtım projesi hayata geçirildi. Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Ceviz Üretim Alanlarını Geliştirme Projesi kapsamında üreticilere Chandler cinsi ceviz fidanı desteği sağlanacak.

        Proje kapsamında temin edilecek Chandler cinsi ceviz fidanlarının adet fiyatı 70 TL olarak belirlendi. Projeden yararlanmak isteyen üreticilerin Baklan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurmaları gerekiyor. Fidan desteğinden yararlanmak isteyen üreticiler için son başvuru tarihi 30 Kasım 2026 olarak açıklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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