Başkan Çavuşoğlu'ndan organ bağışında farkındalık ve ortak mücadele çağrısı

Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde kapılarını açan TRANSPLANTASYON'26 Kongresi'nde konuşan Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu, organ bağışının hayati önemine dikkat çekerek kendisinin de yıllar önce yaptığı organ bağışını bir kez daha yineleyeceğini açıkladı. Başkan Çavuşoğlu, "Denizli'yi organ bağışında Türkiye sıralamasında hak ettiği yere getirmek için çalışacağız" dedi.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği (TONKKD) tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen ve 58 Kasım 2026 tarihleri arasında Denizli'de gerçekleştirilecek olan TRANSPLANTASYON'26Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği XVI. Kongresi, Denizli Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Kültür Merkezi Mehmet Gazi Salonu'nda başladı.

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"Geçmişteki fedakarlıkların yanında organ bağışı çok kolay bir adımdır"

Tıp dünyasının önde gelen isimleri ile protokolü bir araya getiren kongrenin açılışında konuşan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak geçmiş nesillerin vatan uğruna hayatlarını feda edebildiğini, günümüzde ise organ bağışı duyarlılığının ve açıklanan rakamların düşük olduğuna dikkat çekti. Başkan Çavuşoğlu, "Gerçekten de hayatlarını sapasağlamken feda edebilen o insanların bugün günümüzün konusuna, organ nakline geldiğimizde artık beyin ölümü gerçekleştikten sonra bile vücudumuzun bir parçasını vermenin zor geldiği iki örneği birbiriyle kıyasladığımızda, geçmiştekilerin fedakarlıkların yanında bugün bizim aslında bu bağışı yapamadığımızı görmek üzüntü verici" dedi.

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"Yeniden organ bağışında bulunacağım"

Kendisinin de geçmişte sağlık memurluğu yaptığına değinen Başkan Çavuşoğlu, kongre vesilesiyle yeniden organ bağışında bulunacağını belirterek, "Ben de yıllar önce sağlık memurluğu yaptım. Sağlık meslek lisesi mezunuyum. O zamanlar biz de organlarımızı bağışlamıştık. Ama az önce sordum dediler ki mesaj gelmiyorsa tekrar bağış yapmalısın. Bugün burada bu farkındalığa bir katkımız olsun. Ben de tekrar bağışta bulunarak bu yolculuğa katkıda bulunacağımın sözünü yineliyorum" dedi.

"Denizli'yi organ bağışında üst sıralara taşıyalım"

Konuşmasının devamında Denizli'deki çalışmaları hızlandıracaklarını belirten Başkan Çavuşoğlu, Denizli'yi organ bağışı alanında daha üst seviyelere taşımak için yerel yönetimler olarak gerekli katkıyı koyacaklarını vurguladı. Çavuşoğlu, "Denizli'yi organ bağışında Türkiye sıralamasında hak ettiği üst sıralara taşımak ve bu alandaki bilinci artırmak adına şehrimiz için hep birlikte emek harcayacağımızın sözünü buradan veriyorum. Hepinize emekleriniz nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte çalışarak Denizli'nin bu anlamdaki vizyonunu geliştirebiliriz. Organ bekleyen insanlara umut olabiliriz" ifadelerine yer verdi.

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Konuşmaların ardından Başkan Bülent Nuri Çavuşoğlu'na kongreye ve organ nakli bilincine sağladığı katkılardan dolayı plaket takdim edildi