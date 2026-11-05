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        Sağlık Bakanı Memişoğlu Denizli'de hastane açılışına katılacak

        SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli'nin sağlık altyapısını güçlendirecek Denizli Devlet Hastanesi'nin açılış törenine katılacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 22:55 Güncelleme:
        Sağlık Bakanı Memişoğlu Denizli'de hastane açılışına katılacak

        SAĞLIK Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Denizli’nin sağlık altyapısını güçlendirecek Denizli Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katılacak.

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yarın Denizli Devlet Hastanesi’nin açılış törenine katılacak. Gerçekleştirilecek açılışla birlikte hizmete alınacak hastane, 520 yatak kapasitesiyle vatandaşlara sağlık hizmeti sunmaya başlayacak. Modern sağlık altyapısı ve donanımıyla hizmet verecek hastanenin, Denizli merkezinin yanı sıra çevre yerleşim yerlerinin sağlık hizmeti ihtiyacına da katkı sağlaması bekleniyor.

        Hastanede 110 yoğun bakım yatağı bulunurken, 92 poliklinik odasıyla ayaktan tanı ve tedavi hizmetleri sunulacak. Ayrıca 14 ameliyathanesiyle cerrahi müdahalelere imkân sağlayacak hastanede, 391 araç kapasiteli otopark da yer alıyor. Bu kapasitesiyle hastane, farklı branşlarda sağlık hizmeti sunumuna imkân sağlayan kapsamlı bir sağlık tesisi olarak Denizli'nin sağlık altyapısındaki yerini alacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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