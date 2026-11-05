Denizli Büyükşehirden kadın kanserleri farkındalık semineri

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından "Kadın Kanserleri Farkındalık Semineri" düzenlendi. Erken tanı, korunma yöntemleri ve düzenli kontrollerin hayati önemine dikkat çekilen etkinlikte, kadın sağlığı konusunda toplumsal bilincin artırılması hedeflendi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, kadın sağlığını korumak ve toplum genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla, meme kanseri farkındalık ayı kapsamında, "Erken Tanı, Korunma ve Düzenli Kontroller" başlıklı Kadın Kanserleri Farkındalık Semineri düzenledi. Denizli Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte, kadınların yaşam kalitesini artıracak ve hayat kurtarıcı bilgiler paylaşılacak çok önemli konular ele alındı.

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Teşhis, tanı ve tedavi protokolü anlatıldı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özge Bal, seminerin konuk konuşmacısı olarak katılımcılara kapsamlı bilgiler aktardı. Seminer boyunca gerçekleştirilen sunumda, kadın sağlığını doğrudan etkileyen konularda kapsamlı bilgiler aktarıldı. Programda, meme kanserinde farkındalığın ve kendi kendine muayenenin hayat kurtarıcı rolü vurgulanırken; rahim ağzı kanserinden korunma ile düzenli tarama testlerinin önemi ve yumurtalık kanserinde belirtilerin erken fark edilmesinin sağladığı avantajlar ele alındı. Ayrıca sağlıklı yaşam alışkanlıkları, risk faktörlerinden kaçınma yolları ve düzenli doktor kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği hususlarının altı çizildi.